Osamdeseta NBA sezona kreće s rekordnih 135 internacionalaca među kojima su i tri Hrvata

U noći s utorka na srijedu započinje nova NBA sezona, 80. po redu, s rekordnim brojem internacionalaca u sastavima 30 klubova američke profesionalne košarkaške lige. Naime, čak 135 internacionalaca iz 43 zemlje našlo se na popisu NBA momčadi za otvaranje sezone.

Dosadašnji rekord držala je sezona 2023-2024 kada je na dan prvih utakmica u sastavima NBA momčadi bilo 125 internacionalaca iz 43 zemlje.

Među tih 135 rekordnih internacionalaca i tri su Hrvata - Ivica Zubac (LA Clippers), Dario Šarić (Sacramento) i Karlo Matković (Nem Orleans Pelicans) - koji pak čine rekordan broj Europljana kojih je 71. A kao što znate upravo su Europljani ti koji su osvojili u posljednjih šest sezona osvojili četiri naslova najboljeg igrača lige - Srbin Nikola Jokić triput i Grk nigerijskih korijena Giannis Antetokounmpo jednom.

Dakako, Europljanin je i Slovenac Luka Dončić od kojeg se tek očekuje nagrada takve vrste to jest da povede Lakerse u neke uspješnije sezone.

No, tu nije kraj rekordima jer nikad iz niti jedne europske države nije bilo NBA igrača koliko ih je ove sezone iz Francuske a svoj rekord je ostvarila i Velika Britanija, koja je prisvojila Poljaka Sochana, s četiri košarkaša na parketima najjače svjetske lige. Njemačka ih je dala sedam a Srbija šest.

Španjolska je na neki način podbacila jer ima samo dvojicu NBA-jevaca (Hugo Gonzalez, Santi Aldama) a čak jedna Švicarska ima više - trojicu (Clint Capela, Yanic Konan Niederhauser, Kyshawn George).

Australija pak ima čak 13 igrača i tako je pomogla da već petu sezonu zaredom na početnim "rosterima" bude najmanje 120 internacionalaca ili pak najmanje 100 internacionalaca 12 sezonu zaredom.

Da bi podaci bili impresivniji valja reći da svih 30 NBA klubova ima barem jednom internacionalca čemu pripomaže i činjenica da Amerikanci internacionalcima smatraju i susjede Kanađane, a njih je 23, bez obzira na to što je riječ o ligi u kojoj igra i kanadska momčad (Toronto Raptors).

Najviše stranaca imaju Atlanta Hawksi, čak desetoricu, a slijede Portland Trail Blazersi i Golden State Warriorsi s po sedam.