Ono što Švedska nije mogla, Poreč i Hrvatska mogu!

Sljedeći tjedan je veliki tjedan za hrvatski karate jer na ispitu će biti i naši najbolji karataši i karatašice, ali i ljudi koji ih vode baš kao i Hrvatski karate savez jer Hrvatska je domaćin Prvenstva Europe. A ono će se, od srijede do nedjelje, održati u Poreču odnosno u dvorani Žatika.

A još prošle jeseni mislilo da će se ovo Prvenstvo održati u Goteborgu, a onda su se Šveđani obratili uredu Europskog karate saveza (EKF) priznavši da oni - radi pandemije koronavirusa i još nekih poteškoća - nisu u stanju to natjecanje organizirat i održati.

- Tog trenutka javilo se 16 nacionalnih saveza pa tako i neki od najjačih kao što su turski, francuski, njemački, španjolski... Ja sam odmah suglasnost od ministrice Brnjac, državnog tajnika Družaka, porečkog gradonačelnika Lorisa Peršurića, predsjednikaa HOO-a Zlatka Mateše i predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratka Kovačića. Kada su svi oni rekli da će nas podržati ja sam se obratio EKF-u s našom kandidaturom koji nam je na koncu i dodijelio organizaciju ovog natjecanja - kazuje predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek i objašnjava:

- Nama je to bilo važno iz više razloga. Ponajprije jer nam u goste dolaze sportaši iz 48 zemalja, sveukupno će biti 1200 akreditiranih osoba što bi Poreču trebalo osigurati osam do deset tisuća noćenja. Osim promocije Poreča i hrvatskog turizma, s time smo htjeli omogućiti i da naši sportaši mogu nastupiti na domaćem terenu. Šteta je samo što se situacija s koronom nije dovoljno smirila pa da imamo i publiku, a vjerujte mi, od srijede do nedjelje, u Poreču bi se tražila ulaznica više jer bismo imali navijače iz cijele regije pa i šire.

Osim predsjednika Saveza, novinarima su se danas u zagrebačkom hotelu Laguna obratili i direktor reprezentacije Ante Čutura te troje europskih medaljaša iz proteklih godina. A riječ je o Ani Lenard, bivšoj europskoj prvakinji (2014.) te o braći Kvesić, Ivanu i Anđelu, osvajačima dviju brončanih medalja s posljednjeg Prvenstva Europe, održanog 2019. u španjolskoj Guadalajari. Naime, osim u svojim kategorijama, Ivan (do 84 kg) i Anđelo (preko 84 kg) oni su osvojili i broncu u momčadskom dijelu natjecanja, a udarna snaga hrvatske borbene momčadi bit će i ove godine.

Svi oni požalili su se na manjak natjecanja, baš kao i direktor Čutura koji je kazao:

- Mi smo se za ovo Prvenstvo počeli pripremati još u rujnu, a užurbano od Nove godine od kada smo se gotovo svaki vikend nalazili u Zagrebu, a odlazili smo i na duže pripreme. Imali smo i dva trening meča s reprezentacijom Srbije, a išli smo na turnire u Čačku i Tuzli, a naši najbolji karataši i karatašice nastupili su i na turnirima Premijer lige u Istanbulu i Lisabonu. Svega toga bilo bi puno više da nije bilo COVID krize, zasigurno bi odradili više natjecanja no što je tu je.

Na predstojećem Prvenstvu Europe boje Hrvatske branit će sljedeći izabranici izborničkih stožera:

Karatašice: kate pojedinačno: Sara Malčec, kate ekipno: Lucija Gečević, Ivana Raguž i Nika Jukić, borbe pojedinačno: 50 kg: Jelena Pehar, 55 kg: Alessandra Hasani, 61 kg: Ana Lenard, 68 kg: Sadea Bećirović, plus 68 kg: Lucija Lesjak; borbena ekipa: Ana Lenard, Lucija Lesjak, Lea Vukoja i Mia Greta Zorko.

Karataši: kate pojedinačno: Matija Relić, kate momčadski: Ivan Ermenc, Nikola Solomun i Moreno Emanuelle Pintar: borbe pojedinačno: 60 kg: Dino Povrženić, 67 kg: Boran Berak, 75 kg: Enes Garibović, 84 kg: Ivan Kvesić, plus 84 kg: Anđelo Kvesić; borbena momčad: Ivan Kvesić, Anđelo Kvesić, Enes Garibović, Zvonimir Živković, Ivan Martinac, Ante Mrvičić i Karlo Raguž.

Paralelno s ovim natjecanjem održat će se i Prvenstvo Europe u parakarateu, a u kimonu s hrvatskim grbom nastupit će: Danijela Topić, Toma Matijević, Roko Boduljak i Miroslav Rakić.