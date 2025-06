On treba biti projekt Dinama! Igrač koji će nositi igru, a onda donijeti i veliki novac u Maksimir

Dinamov upečatljivi autobus danas u 10 sati krenuo je prema Brdu kod Kranja i tamo će do 12. srpnja raditi i na fizičkoj pripremi, ali će se i igrači kojih ima doista mnogo boriti za svoje mjesto pod plavim suncem. Neke baš i neće obasjati, no to dobrim dijelom ovisi i o njima samima, ali i o onome što od njih želi trener Mario Kovačević.



Znamo da je intencija da sve generacije plavih igraju u sustavu 4-3-3, s mogućom transformacijom u 4-2-3-1. i tu Kovačević doista ima iz čega birati, osim u špici gdje se još traže rješenja uz Sandra Kulenovića.