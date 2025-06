'On je jackpot': Hrvat oduševio navijače, za njega sada svi imaju samo riječi hvale

U napetoj utakmici drugog kola skupine E Svjetskog klupskog prvenstva, milanski Inter našao se u velikim problemima protiv japanskog prvaka Urawa Red Diamondsa. Aktualni europski doprvak bio je na rubu neugodnog iznenađenja nakon što su Japanci poveli već u 11. minuti. Gol je postigao Ryoma Watanabe, na sjajnu asistenciju bivšeg igrača Dinama, Takura Kaneka, čiji je prodor po desnoj strani i niska lopta stvorila nerješivu situaciju za obranu talijanskog velikana. Više od sat vremena Urawa je uspješno držala prednost, frustrirajući napade Intera koji, unatoč terenskoj inicijativi, nije uspijevao pronaći put do mreže. Buka navijača Urawe na Lumen Fieldu u Seattleu dodatno je pojačavala dojam da se sprema prvorazredna senzacija i da bi viceprvak Europe mogao doživjeti šokantan poraz.

Kako je vrijeme odmicalo, pritisak na momčad trenera Cristiana Chivua postajao je sve veći. Spas je, kao i mnogo puta dosad, stigao od kapetana Lautara Martineza. Argentinski napadač, koji je već spasio Inter u prvom kolu protiv Monterreya, ponovio je svoj podvig i u 78. minuti. Nakon kornera s lijeve strane koji je izveo Nicolo Barella, Martinez je spektakularnim potezom, škaricama unatrag, pospremio loptu u mrežu i vratio nadu svojoj momčadi. Izjednačenje je unijelo novu energiju u redove Nerazzurra, ali vremena je bilo sve manje, a pobjeda, ključna za prolazak skupine, i dalje je izgledala daleko. Utakmica je ulazila u dramatičnu završnicu u kojoj je svaki potez mogao biti presudan.

U 85. minuti, u potrazi za svježinom i rješenjem koje bi slomilo otpor Japanaca, trener Chivu odlučio je na teren poslati Petra Sučića. Bio je to službeni debi za mladog hrvatskog reprezentativca, koji je u klub stigao s etiketom velikog pojačanja. Upravo se taj potez pokazao ključnim. U drugoj minuti sudačke nadoknade, Inter je krenuo u posljednji, očajnički napad. Nakon ubačaja s lijeve strane, lopta je došla do Sučića na rubu kaznenog prostora. Hrvat nije oklijevao, odlučno je pucao prema golu. Njegov udarac bio je blokiran, no lopta se sretno i spretno odbila točno do Valentina Carbonija, još jednog igrača s klupe, koji ju je iz blizine poslao u mrežu za konačnih 2:1 i veliko slavlje Intera. Iako se nije upisao u strijelce, Sučićeva akcija izravno je kreirala pobjednički pogodak.

Ovaj kratki, ali iznimno sadržajni nastup, pretvorio je Petra Sučića u junaka iz sjene. Navijači Intera odmah su preplavili društvene mreže pohvalama na račun hrvatskog veznjaka. "Točno smo ga zbog ovog doveli", "Zaslužuje puno više minuta u idućoj utakmici", "Jedva čekam vidjeti ga u prvenstvu", samo su neki od komentara oduševljenih pristaša. Jedna navijačka stranica na Twitteru sažela je sve u jednoj rečenici: "Trostruki jackpot Chivua, tri zamjene koje su kreirale gol. Sučić je pucao, Esposito (kojeg je lopta pogodila) asistirao, a Carboni zabio." Pohvale nisu izostale ni od trenera Cristiana Chivua. "Puno govorim o Valentinu, ali moram spomenuti i druge igrače, posebno one koji su nam s klupe donijeli svježinu. Sučić je bio odličan, dao je sve od sebe", izjavio je Rumunj nakon utakmice.