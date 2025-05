Baraba izazvao uzbunu na Poljudu! Zgrozio je Europu, a sada ima novu 'ludu ideju'

Ante Baraba, Hajdukov antijunak iz prve polufinalne utakmice Kupa UEFA protiv Tottenham Hotspura, ponovno je akciji. Tadašnji 22-godišnji student prava iz Paljuva u zadarskom zaleđu, koji je došao po diplomu na magarcu, 11. travnja 1984. godine zaklao je pijetla na centru Poljuda! Poznata je to priča zahvaljujući kojoj je Baraba postao poznato lice hrvatskog nogometa.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Ante je uvijek imao lude ideje na pameti. Tako je prošle godine odlučio propješačiti 150 kilometara od Paljuva do Poljuda kako bi zahvalio Bijelima što su doveli Ivana Perišića i Josipa Brekala. Nazvali su to "Hod za Hajduk", a zapravo je to bio hod za predsjednika Lukšu Jakobušića jer je ipak on u Hajduk doveo dvojicu krilnih napadača. Hajduk se pak na Barabino djelo oglušio. Nisu ga htjeli dočekati, nisu mu htjeli dati kartu za ložu, niti iole pažnje.

I sve to zbog onog čina u centru Poljuda iz 1984. za koji je Hajduk morao platiti novčanu kaznu. Također, iduću utakmicu morali su odigrati izvan Poljuda u krugu od 300 kilometara pa je tako izbor pao na Osijek. Tamo je Hajduk izgubio 2:5 od moskovskog Dinama, a za sve je navodno kriv Baraba.

Baraba je danas opet bio u novoj akciji na Poljudu. Poslao je sliku i video od jedne sekunde kao dokaz. "Tražio sam parkirno mjesto od trenera pa mi nitko nije htio reći onda sam zalijepio kod ulaza. Nema više igre za ‘stolom‘. Ako hoćete dobiti morate zabiti gol više, primi dva daj tri...", javio je Baraba Slobodnoj Dalmaciji. Fotografiju naljepnice koju je ostavio Gattusu možete vidjeti OVDJE.