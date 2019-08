Evo što je Olmo odgovorio nakon što mu je Dinamo ponudio 2 mil. € godišnje!

Dinamo je za svoja najeksponiranija i na tržištu trenutačno najzvučnija igrača pripremio nove ugovore. Sjajni vratar Dominik Livaković ponudu je prihvatio nakon što je Dinamo odbio ponudu za njega od 7,5 milijuna eura. Potpisao je novi ugovor s plavima te nastavio sjajno braniti.

Ne priča o transferima

Dani Olmo, najvredniji igrač plavih na nogometnom tržištu, još nije uzeo olovku u ruke iako mu se navodno mnogo toga nudi u Maksimiru. Plavi su dosad odbijali sve priče o transferu Olma jer nisu zadovoljavali njihove apetite, iako to nisu bile službene ponude nego ponude u razgovoru. Što je uobičajeno, kad dođe službena ponuda, onda je uglavnom priči kraj i transfer je samo pitanje dana. No, još prije par dana čelnici Dinama uvjeravali su nas da niti jedna službena ponuda za mladog Španjolca nije došla, bez obzira na priče o Milanu, Wolvesu, Bayernu, Manchester Unitedu... i iznose od 25 do 28 milijuna eura.

Prije nekoliko dana otac Danija Olma i njegovi predstavnici bili su u plavim klupskim prostorijama. No, koliko znamo, baš ništa nije dogovoreno. Nama se čini da se radi strategija, jasno je da će Olmo otići, ali svi žele profitirati, kako Dani s plaćom tako i Dinamo s odštetom za svog igrača pod ugovorom.

– Ne želim pričati o tome, igrač sam Dinama s kojim imam ugovor, sad sam koncentriran samo na utakmicu Dinama i Ferencvarosa – odbijao je priče o mogućem transferu Olmo iako je španjolskim medijima njihov mladi reprezentativac nekoliko puta rekao da je vrijeme za njegov nogometni iskorak, pa i da će ovog ljeta otići iz Dinama.

Zasad je Olmo još ovdje i kad igra, igra punim srcem i igra odlično. No, Dinamo mu nudi novi ugovor, prema jednim izvorima je to milijun eura godišnje plaće, prema nekima čak i dva milijuna za novi petogodišnji ugovor.

– Normalno je da mu Dinamo nudi novi bogati ugovor, jer za godinu dana Dani bi mogao pregovarati s drugim klubom i otići besplatno, da mu ponudi i pet milijuna eura ne bi me čudilo – kazao nam je dobro informirani izvor.

Drugim riječima, ne treba se čuditi ponudi li Dinamo Olmu bogati ugovor pa i od dva milijuna eura godišnje, tako bi samo podignuo vrijednost svom igraču i kod mogućeg novog poslodavca mu osigurao bolju plaću, a zbog dugotrajnog ugovora sebi veću odštetu.

Čeka utakmicu s Mađarima

No, naši izbori nam kažu da Dani nema namjeru ništa potpisivati prije nego prođe Ferencvaros pa onda čak i možda utakmice s Rosenborgom ili Mariborom uđe li se u play-off Lige prvaka. Olmu se ne žuri, a sve ove špekulacije oko novog ugovora su samo ‘osigurač’ za igrača i za Dinamo. Pa čak ako i potpiše novi ugovor s plavima, ne znači da do kraja prijelaznog roka neće otići. A ostane li i za plaću od dva milijuna eura godišnje, navijači Dinama neće se buniti.