PROMJENA NA KLUPI

Jason Kidd više nije trener Dallas Mavericksa

NBA: Orlando Magic at Dallas Mavericks
Jerome Miron/REUTERS
Dallas Mavericksi su u utorak objavili međusobni raskid suradnje s glavnim trenerom Jasonom Kiddom, čime je okončan njegov petogodišnji mandat na klupi Dallasa

Kidd je dva puta s momčadi ostvario do 50 ili više pobjeda i osvojio je naslov prvaka Zapadne konferencije u sezoni 2023./24. Ta je momčad na kraju izgubila od Boston Celticsa u pet utakmica u NBA finalu. Ipak, imao je i tri porazne sezone, uključujući prošlogodišnju s omjerom pobjeda i poraza 25-56.

"Jason je imao značajan utjecaj na Dallas Maverickse, i kao član Kuće slavnih i kao glavni trener koji je pomogao ovoj franšizi da se vrati u NBA finale", rekao je predsjednik Mavericksa Masai Ujiri. "Zahvalni smo Jasonu na njegovom vodstvu, profesionalnosti i predanosti momčadi. U kratkom vremenu provedenom ovdje, razvio sam ogromno poštovanje prema onome što je izgradio. Uvijek će biti važan dio obitelji Mavericks."

Kidd je završio s omjerom 205-205 tijekom pet sezona u Dallasu i s omjerom 22-18 u doigravanju, a sada ima omjer 388-395 (31-33 u doigravanju) kao glavni trener. U listopadu  2025. je potpisao produženje ugovora i preostale su mu četiri godine i preko 40 milijuna dolara do isteka ugovora.

Njegova popularnost u Dallasu pala je kada su Mavericksi u veljači 2025. prodali superzvijezdu Luku Dončića.Iako je  Kidd tvrdio da nije znao da će se to dogoditi i da je za razmjenu saznao "zadnji čas", ipak ga se povezivalo s poslom.

Kidd je član Kuće slavnih kao igrač i ima 10 sezona iskustva kao glavni trener. Predvodio je Brooklyn Netse u sezoni 2013./14.(44-38) prije nego što je preuzeo Milwaukee Buckse i vodio ih do 2018.  Nakon dvogodišnjeg rada kao pomoćni trener u Los Angeles Lakersima, Kidd je 2021. angažiran u Dallasu, gdje je proveo dijelove osam sezona kao igrač.

Kidd je odmah postigao uspjeh u Dallasu, vodeći Maverickse s omjerom 52-30 do plasmana u finale Zapadne konferencije. Te sezone završio je šesti u glasanju za trenera godine. Dvije sezone kasnije, nakon nastupa u finalu, završio je deveti u istom glasanju.
