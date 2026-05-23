Sergej Jakirović ide po Premier ligu! Evo gdje gledati utakmicu vrijednu 200 milijuna funti

Kada je bivši trener Dinama, Rijeke, Gorice, Zrinjskog i Kayserispora Sergej Jakirović preuzeo Hull City prošlog ljeta; engleska nogometna javnost bila je prilično složna – Hull će iz drugog ranga engleskog nogometa ispasti u treći rang. Nije razlog tim prognozama bio Jakirović, već činjenica da je u prošloj sezoni Hull osigurao ostanak u drugom rangu na najnapetiji mogući način, zbog gol-razlike, a i da je Hull dobio zabranu plaćanja transfera i posudbi na dva prijelazna roka zbog administrativnog propusta kluba kod jedne posudbe. Naizgled se sve činilo osuđenim na propast, a Jakirović i njegov Hull danas igraju utakmicu snova nakon što su regularni dio sezone engleskog Championshipa završili na šestom mjestu.

Kultni Wembley ugostit će najskuplju utakmicu u svijetu nogometa, finale doigravanja za ulazak u Premier ligu, u kojem danas od 16 sati i 30 minuta (Arena Sport 1) Hull igra protiv Middlesbrougha. Kao što već vjerojatno i znate, ova utakmica sa sobom nosi zaradu od otprilike 200 milijuna funti, prvenstveno zbog prihoda od lukrativnog ugovora od TV prava u Premier ligi, a potom i zbog popratnih razloga kao što su porast sponzorstava, prihoda od ulaznica i ostalih sadržaja vezanih za klub i utakmice te generalnog rasta vidljivosti.

– Bit će to tijesna utakmica, odlučit će jedan ili dva gola. Šanse su 50-50, bez obzira na protivnika. Imamo sedam reprezentativaca i oni znaju igrati velike utakmice, što je jako dobro. Važno je da snažno krenemo, ostanemo mirni i budemo sigurni s loptom, a onda ćemo pokušati iskoristiti svoje prednosti. Želimo pokazati nogomet kakav smo igrali ove sezone – rekao je Jakirović u najavi dvoboja.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uvertiru ove utakmice obilježio je jedan dosad nezapamćeni skandal. Naime, Middlesbrough prvotno nije trebao biti u ovog utakmici, budući da je u polufinalnom dvomeču doigravanja poražen od Southamptona rezultatom 2:1. Međutim, neovisno disciplinarno tijelo koje djeluje pod Upravom engleskih nogometnih liga kaznilo je Southampton izbacivanjem iz finala jer su članovi stručnog stožera i analitičari prikriveno pratili treninge suparničkih momčadi, među ostalim čak i skrivajući se u grmlju. Tako je Middlesbrough tek u utorak nakon odluke nadležnih tijela promoviran u finale, što je neupitno utjecalo i na pripremu Jakirovića i njegovih igrača, budući da su se tjedan dana pripremali za Southampton.

– Naš fokus bio je na Southamptonu, a od utorka se to promijenilo, što znači da je bilo malo vremena. Ali odradili smo jedan dobar taktički trening i odlučit ćemo tko će biti u početnoj postavi. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu – poručio je Jakirović.

Iako je Middlesbrough favorit na papiru, s vrijednosti kadra od 128 milijuna eura u odnosu na Hullovu vrijednost od 81 milijuna, ipak je Hull taj koji je do finala došao rezultatom (2:0 protiv Millwalla u polufinalnom dvomeču), a ne spletom bizarnih okolnosti. Ono što je ohrabrujuće za Hull je činjenica što je već tri puta u svojoj povijesti igrao ovu kultnu 'majstoricu' za ulazak u Premier ligu te svaki put u njoj pobijedio. Momčadi će praktički istrčati na teren u svojim najjačim postavama, a za Hull će među vratnicama biti hrvatski reprezentativac Ivor Pandur. Malo je reći da je ovo za Jakirovića prilika života.

– Jako sam ponosan. Nogomet je rođen ovdje na Wembleyu. Voditi momčad u Premier ligi bilo bi sve za mene. Bila bi to najbolja nagrada u mojoj trenerskoj karijeri – zaključio je Jakirović uoči uvjerljivo najvažnije utakmice u svojoj trenerskoj karijeri.