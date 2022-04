Oglasili su se iz kluba čijem je igraču Nikola Vlašić slomio nogu pa zaplakao

Nikola Vlašić nehotice je slomio nogu nogometašu Burnleyja Ashleyju Westwoodu u 21. minuti utakmice pa zaplakao od šoka, a tim se povodom oglasio klub nesretnog 32-godišnjaka.

- Doživio je ozbiljnu ozljedu gležnja. On je dobro i s klupskim je liječnikom, a narednih dana pregledat će ga specijalist. Svi u klubu žele mu brz oporavak - naveli su iz Burnleyja.

Nesretni događaj zbio se uistinu slučajno jer Vlašić je bio u naletu i pao preko noge protivnika, ali igraču Burnleyja pukla je kost u tom trenutku zbog položaja u kojem se nalazio pa se sve pretvorilo u uistinu zastrašujući epilog.

Ashley Westwood today suffered a serious injury to his ankle.



He is doing well and with the club doctor and will be assessed by a specialist in the coming days.



Everyone at the club wishes him a speedy recovery.