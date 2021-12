Odlične vijesti! Snježna kraljica dobila "zeleno svjetlo", održat će se i ove sezone

Crveni spust na Sljemenu i službeno je dobio zeleno svjetlo za održavanje slalomskih utrka FIS Svjetskog skijaškog kupa "Snow Queen Trophy" 2022, objavio je Hrvatski skijaški savez.

Potvrdu o održavanju dao je u nedjelju Emmanuel Couder, direktor FIS Svjetskog kupa za tehničke discipline za muškarce, koji je provjerio kvalitetu sljemenskeslalomske staze u snježnoj kontroli, obveznoj za sve organizatore utrka FIS Svjetskog kupa.

- Vrlo sam zadovoljan snježnom situacijom na Sljemenu i viđenim stanjem na stazi. Trenutno na Crvenom spustu ima 70-100 centimetara čvrstog, utabanog,kompaktnog snježnog pokrivača i staza je vrlo kvalitetno pripremljena. Organizatori i djelatnici Skijališta Sljeme pripremili su dobru podlogu i proizveli dostatne količine snijega - kazao je nakon pregleda staze Couder.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 06.01.2021., Zagreb - Druga voznja muskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy. Filip Zubcic Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Nakon potvrde FIS-a direktor Organizacijskog odbora utrka Vedran Pavlek izrazio je zadovoljstvo.

- Sljemenski Crveni spust nikada nije bio tako rano ovako kvalitetno pripremljen, što su potvrdilii naši skijaši i skijašice koji su na Crvenom spustu trenirali zadnjih desetak dana. Količina snijega na Crvenom spustu dovoljna je da izdrži i eventualnu južinu koja je najavljena narednih dana. Iako su temperature više od prosječnih za ovo doba godine, snijega na Sljemenu na stazi ima dovoljno, a imamo čak i rezervnog snijega sa strane za slučaj potrebe. U sljedećim danima ćemo zajedno s predstavnicima FIS-a odlučiti kadai kakva će biti završna priprema staze, sve ovisno o vremenskoj prognozi.

Utrke FIS Svjetskog skijaškog kupa "Snow Queen Trophy" 2022. na rasporedu su 4. i 5. siječnja kada će se najbolje svjetske slalomašice i slalomaši boriti za bodove, titulu i krunu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 06.01.2021., Zagreb - Druga voznja muskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Linus Strasser of Germany takes 1st place during the second run of Audi FIS Alpine Ski World Cup Men's Slalom on January 6, 2021 in Zagreb, Croatia. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Start prve vožnje ženske utrke bit će u utorak, 4. siječnja, u 12.30 sati, a druge vožnje u 16.05 sati. Najbolji slalomaši Crvenim spustom skijat će u srijedu, 5. siječnja, a s prvom vožnjom startat će u 15.30 sati, dok druga vožnja započinje u 18.40 sati.

Nažalost, zbog sigurnog održavanja utrka, sukladno epidemiološkoj situaciji vezanoj uz pandemiju koronavirusa i porasta zaraženih osoba proteklih mjeseci te novih varijanti virusa, utrke FIS Svjetskog skijaškog kupa "Snow Queen Trophy" ove će se sezone ponovno održati bez gledatelja i gostiju te najbolje svjetske slalomašice i slalomaše niti ovog puta u cilju neće dočekati navijači.