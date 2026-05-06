Vrtićanci olimpijci načas obasjali aferama zamagljeni hrvatski sport

Kako je svibanj mjesec za Olimpijske dane vrtića, što je akcija koja se održava diljem Hrvatske, u Odbojkaškom domu održano je izdanje u organizaciji Sportskog saveza grada Zagreba. A njemu je pristupilo značajno više dječice nego lani, dakako u pratnji svojih teta, pa je na Mladosti jučer bilo vrlo živahno.

- Prošle godine smo imali devet vrtića i 235 djece a ove godine imamo 11 vrtića i više od 330 sudionika što će reći da imamo dva vrtića i 100 djece više i taj broj ćemo nastojati povećavati - ustvrdio je predsjednik SSGZ-a, legendarni karataš Vjekoslav Šafranić, koji je uživao i ciki i vriski najmlađih natjecatelja.

A sav natjecateljski žar podupirali su roditelji od kojih su mnogi uzeli slobodan dan kako bi mogli bodriti svoje male sportaše. A vidjeli smo mi i ponešto starije braće kako navijaju za svoju mlađu sestru pa je tako jedan Noa bodrio Laru koja se okušala u skoku u dalj s mjesta. U skoku u dalj najdalje je skočila Sara Gaćina (159 cm) iz Dječjeg vrtića Sunce dok je druga bila njena vrtićka frendica Klara Žamboki, pa je možemo reći da mala "Sunca" najbolje skaču. Treće je pak mjesto osvojila Mia Ivrlač iz DV Malešnica.

I u muškoj konkurenciji na postolju se našao predstavnik Sunca a to je bio Adrijan Blažević od kojeg je, i Jana Šterka s kojim je podijelio drugo mjesto, dalje skočio jedino Jakov Šarić iz DV Vrbik. No, nisu dječica iz Sunca samo najbolje skakala u dalj nego i u vis u kojem je pobijedio Josip Perić pa je ovaj vrtić i ukupni pobjednik zagrebačkog dijela ovog festivala. A sve to pratio je i jedan sretni tata u društvu sretne mame Franke.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Meni se ovo jako svidjelo. Baš je bilo dobro organizirano u svrhu popularizacije sporta i njegovanja olimpijskog duha. Da djeca osjete draž natjecanja i da shvate da je trud u početku važniji i od rezultata ali i da s trudom dolaze i rezultati. Moja kći je bila druga u skoku u dalj pa je imala priliku vidjeti da uz još više truda, na nekom drugom natjecanju, može biti i prva - ispričao nam je Danijel Žamboki našalivši se:

- Dječji vrtić Sunce je iz Dubrave a vi znate da je Dubrava "olimpijsko selo", tamo svi hodaju u trenirkama. Ravnateljica i tete su se doista potrudile što bolje pripremiti svoje klince za ovo natjecanje.

Iznjedrio je spomenuti vrtić i najbržeg sprintera na 50 metara Antu Đapu koji nam se pohvalio:

- Ja treniram nogomet i zato sam tako brz. A kada porastem volio bih se i natjecati u trčanju.

Kad već spominjemo najbolje recimo i to da je u dalj najdalje skočio Bartol Baić (Srednjaci), da je u rukometu najbolji DV Malešnica, a u nogometu DV Grigor Vitez. A vjerovali ili ne vidjeli smo jednu pobjednicu (Ema Petek, Srednjaci) koja se rasplakala ali ne od sreće nego od stida. Naime, ta simpatična kikićka postidjela se velikog aplauza njoj u čast pa je svoju medalju primila ispod postolja i utjehu potražila u zagrljaju tate Roberta, inače kolege kamermana s Nove TV. Osim medalja i majica s geslom "I ja ću biti olimpijac", ono što će klincima i klincezama ostati lijepom uspomenom zacijelo su i dizanje olimpijske zastave, štafetno predavanje "olimpijske baklje" ali i defile sudionika uz glazbenu podlogu "Serbus Zagreb moj". A uz svaki od vrtića išao je i poneki odrasli sportaš koji su im bili podrška pa smo tako u Odbojkaškom domu vidjeli rukometaše, rukometašice, odbojkašice, tekvondaše pa tako i europsku juniorsku prvakinju u tekvondou Ozanu Radić koja će sljedeći tjedan, sa svojih 17 godina, debitirati i na seniorskom EP-u.

- Ovo je baš poticajno i bitno za razvoj stava o sportu kod najmlađih. Natječući se djeca razvijaju ne samo natjecateljskih duh već i osobnost.

Složila se s tim i odbojkaška reprezentativka Mirta Freund.

- Ne bi bilo loše da je po našim vrtićima još više sporta i sportskih igara jer današnja djeca se ne igraju koliko smo mi.

A da se ljubav prema sportu usađuje u najmlađoj dobi naglasio je i rukometaš Davor Gavrić:

- Kada sam ja bio mali jako mi je puno značio ovaj tip aktivnosti s vrtićem. Ja se od sedme godine bavim sportom, bili su tu tekvondo, atletika, karate sve dok se nisam počeo baviti rukometom u kojem sam se pronašao. Kako će drugačije djeca zavoljeti sport nego s ovakvim događanjima. Što prije se s tim krene to bolje. Neka djeca će se samo zabaviti a drugi će se pronaći u određenom sportu.