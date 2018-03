Odigrao sam najbolji tenis u karijeri

Borna Ćorić (21) odigrao je još jedan vrhunski meč na Mastersu u Indian Wellsu, u osmini finala sa 6:1, 6:3 razbio je Španjolca Roberta Bautistu Aguta. I tako je Borna nastavio fantastičan niz u kojem je u tri meča na turniru izgubio svega devet gemova. U prvom je kolu sa 6:0, 6:2 pobijedio Donalda Younga, onda je dao samo tri gema (6:0, 6:3) 19. nositelju Albertu Ramosu, a sada je s lakoćom pobijedio i Bautistu Aguta, Španjolca od kojeg je Ćorić izgubio prije dva tjedna u Dubaiju.

Potencijal za top 10

Borna igra zaista impresivno, a u borbi za četvrtfinale danas će igrati protiv Amerikanca Taylora Fritza, 74. igrača svijeta. A što se to dogodilo s Ćorićem, koji je prije ovog turnira bio 49. na ATP listi, a sada u Indian Wellsu je dominantan kao da je član TOP-a 10.

– Po mojem mišljenju, dva su ključna razloga zašto Ćorić igra ovako dobro u Indian Wellsu. Prvi je taj što je promijenio tim, jer s Piattijem, Ljubičićem i Schneiderom dobio je jako puno. A drugi razlog, možda i još važniji, jest što je Borna sazrio. Njemu se kao 18-godišnjaku dogodio proboj u TOP 40, i tada je vjerojatno pomislio da je pitanje vremena kada će u TOP 10. No, to u tenisu ne ide tako lako. Zadnje dvije godine dosta se tražio, oscilirao, no mislim da je sada posložio stvari u svojoj glavi, i da će ići samo naprijed – kaže iskusni Pilić, najuspješniji teniski trener u povijesti, jer kroz njegove je ruke prošao čak 41 igrač koji je bio u top 100.

Koji je Ćorićev limit u budućnosti?

– Sigurno je da ima potencijala za TOP 10, ali nemoguće je reći hoće li se to dogoditi ove sezone, sljedeće ili možda nikada. Primjerice, sa svojim velikim iskustvom prije 10-15 godina sam govorio da je Ljubičić igrač koji može biti između 5. i 15. mjesta. No, on je na kraju bio još bolji, stigao je do 3. pozicije na ATP listi. Možda tako ugodno iznenadi i Borna.

Ne smije poletjeti

A baš je Ivan Ljubičić, također u Indian Wellsu, 2010. stigao do naslova na tom Mastersu. Koliko daleko može Borna na ovogodišnjem turniru?

– U sljedećem kolu čeka ga Amerikanac Fritz koji je jako talentiran i nezgodan igrač. Borna sad ne smije poletjeti, treba čvrsto stajati na zemlji i ići korak po korak. Bilo bi lijepo u polufinalu gledati dvoboj dva Ljubičićeva igrača, Federera i Ćorića, no za to obojica trebaju proći još dvije prepreke – zaključio je Pilić.

S tvrdnjama iskusnog Pilića slaže se i Borna Ćorić, koji je za službenu stranicu Indian Wellsa jučer rekao:

– Jako sam zadovoljan, ovo što sam igrao protiv Aguta do rezultata 6:1, 3:0 bio je vjerojatno moj najbolji tenis u životu. Igrao sam vrlo agresivno, stavljajući stalni pritisak na njega, ali istodobno nisam griješio.

Borna kaže da mu je jako dobro legla nova suradnja s iskusnim trenerom Riccardom Piattijem, drugim trenerom Kikijem Schneiderom, te Ivanom Ljubičićem koji mu je postao menadžer.

– Osjećao sam da mi je potrebna promjena, ne samo trenera, već i menadžera, fitness trenera, fizioterapeuta. Puno sam razgovarao s Ivanom i Riccardom prije nego što smo počeli raditi, i shvatio da će to super funkcionirati – kaže Borna, te dodaje:

– Ivan sve gleda iz nekog drugačijeg, boljeg kuta, daje mi sjajne savjete, te s vremena na vrijeme provjerava da li sam na pravom putu.

I Borna je svjestan da su ove tri uvjerljive pobjede u Indian Wellsu tek početak puta za nešto veće.

– Ne postoji magično svijetlo. OK, ovdje igram dobro, ali to ne znači da ću biti Top 10 za nekoliko mjeseci. Trebamo zajedno raditi tri, četiri godine da postanem TOP 10 tenisač, što je moj cilj – rekao je 21-godišnji Hrvat, te zaključio:

– S 18 godina dogodio mi se veliki uspjeh, došao sam do broja 33 na ATP listi, no to me je malo zavaralo. Jer, realno, moja tadašnja igra nije vrijedila te pozicije. Sada sam puno bolji igrač.