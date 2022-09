Odbio ponudu najbogatijeg svjetskog kluba pa otišao u mirovinu: 'Dali su mi sve što sam poželio'

Jedan od rijetkih primjera nogometaša koji se ne vode novce, svakako jest iskusni donedavni vratar Ben Foster.

39-godišnjak je dobio unosnu ponudu najbogatijeg svjetskog kluba Newcastlea, koji funkcionira na pogon arapskih petrodolara i trebala im je hitna zamjena za rezervnog golmana. Naime, Martin Dubravka je otišao u Manchester United kako bi čekao priliku pokraj Davida De Gee, dok se Barlow ozlijedio i nije imao tko mijenjati Nicka Popea.

No, Foster se zahvalio na ponudi 'svraka' i odlučio je objaviti kraj karijere.

- Kontaktirao me je agent i rekao da me Newcastle želi angažirati čim prije, a u ugovoru su mi ponudili praktično sve što sam želio. Da sam otišao u Newcastle možda bih dobio još jednu priliku da se pokažem, ali to ne bih bio ja. Da bih bio u najboljoj formi trebao bih biti sretan, trebalo bi mi biti ugodno, a to ne bih mogao biti bez svoje obitelji. Njih nisam želio seliti pa sam odbio ovu ponudu. - izjavio je bivši golman WBA i Watforda.

Umjesto Fostera je stigao Lloris Karius, obilježen zbog velikih kikseva na vratima Liverpoola. U Premiershipu ima 390 nastupa čime je 47. na popisu nogometaša s najviše nastupa, osam utakmica odradio je za Englesku.

