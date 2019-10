Odbio je igrati za Hrvatsku, a sada je otvorio dušu i otkrio što je rekao Daliću!

Hrvatski branič Duje Ćaleta-Car (23) ima s vatrenima medalju sa Svjetskog prvenstva iz Rusije, ali u posljednje vrijeme ne igra za reprezentaciju. To nepozivanje možda je i kazna Zlatka Dalića jer se Duje nije odazvao pozivu U-21 reprezentacije za Europsko prvenstvo. Ćaleta-Car to je objašnjavao željom kluba da ga ima odmornog na početku priprema. Sada je objasnio što se događalo.

- Nakon Slovačke i Azerbajdžana poslao sam izborniku poruku, čestitao mu na pobjedi u Trnavi i još jednom mu obrazložio svoju situaciju, kako je i što bilo oko Eura U-21, da mi je krivo i žao što je tako ispalo na kraju. Istaknuo sam da nisam očekivao da će biti tako, da ću se voditi kao glavni negativac. Odgovorio mi je kratko da ćemo se čuti, ali, eto, nije me još nazvao. Nadam se da hoće, da ćemo napokon to riješiti jednom zauvijek - rekao je Ćaleta-Car za Sportske novosti.

Dalić je vratio Ivana Rakitića u reprezentaciju, možda je Ćaleta-Car idući na redu?

- Ja se nadam, daj Bože da je tako. Jedva čekam da budem ponovno pozvan u reprezentaciju. Svaki put kad izbornik objavi popis nadam se da ću biti na njemu, zaista mi je golema želje vratiti se, naći se ponovno s momcima s kojima sam bio u ekipi već duži period. Čudno mi je u klubu kad je termin reprezentacije, većina igrača ode, a ja ostajem. Navikao sam da me se zove na akcije u cijeloj karijeri, u mlađe uzraste, pa U-19, potom U-21 i zatim u A vrstu. Baš mi je neobično ostati ovdje i trenirati, a vidim ostale da idu. Bude mi malo krivo, naravno. Želim i ja biti u svojoj reprezentaciji, igrati za svoju zemlju. Tako da se, eto, nadam da je i toj kazni došao kraj. Ako je to izbornikova kazna. I da ću se opet naći na popisu - rekao je nogometaš Marseillea.

Rekao je da prihvaća kaznu, no kako se osjećao?

- Nije mi bilo lako. Non-stop je trajala medijska priča, provlačilo me se u raznim kontekstima. Nije to bilo lako za moju psihu. Usto se poklopilo i da u Marseilleu nisam igrao, ali nastojao sam ne obazirati se previše, nisam htio pretjerano na to gledati, samo sam trenirao i spremao se sve jače. Govorili su mi da radim super, da sam odličan i da tako nastavim. Zbog toga nije to ostavilo nekog prevelikog traga na meni, ali naravno, kao što sam rekao, malo se samopouzdanje poljuljalo, nisam se osjećao baš najbolje. Eto, sad se, što se tiče kluba sve poklapa na način na koji sam želio, još samo ta reprezentacija… Nadam se da će onda biti još bolje.

Je li ga zvao tko od suigrača iz Rusije otkako nije pozivan u reprezentaciju?

- Ne. Nisam se čuo ni s kime. Čak sam se maknuo s društvenih mreža.