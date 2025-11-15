Obrvan: U drugom poluvremenu pokazali da smo loši sa snagom i da smo loše trčali

Rukometašice Podravka Vegete upisale su peti uzastopni poraz u elitnoj skupini Lige prvaka. U osmom kolo bolji je bio danski Ikast (29:33).

Koprivničanke su tako ostale na početnih pet bodova nakon prva tri kola. No, još uvijek drže šesto mjesto na tablici koje vodi u osminu finala.

Igračice trenera Ivice Obrvana krenule su u sastavu – Matea Pletikosić, Ana i Katarina Pandža na vanjskim pozicijama, Andrea Šimara i Josipa Mamić na krilima, Sara Šenvald na poziciji pivotkinje te Lucija Bešen na vratima.

I možemo reći da je utakmica od početka bila u visokom ritmu. Krajem prvog dijela imale su i priliku otići na četiri pogotka prednosti, no realizaciju novog sedmerca nažalost zaustavlja vratnica.

Uzbudljiva je bila posljednja minuta u kojoj gošće mijenjaju obranu u 5-1 pokušavajući zaustaviti nalet igračica trenera Ivice Obrvana. Na predah se odlazi s rezultatom 16:14.

Nastavak susreta s dva pogotka otvara ekipa Ikasta čime drži priključak, odnosno, sve vraća na početak. Ubrzo nakon toga preuzima vodstvo, ponajviše zahvaljujući obranama vratarke Filippe Idéhn, ali i boljom igrom u obrani općenito.

Pozvao je time-out trener Ivica Obrvan kako bi konsolidirao redove ekipe, što je urodilo plodom jer se u 39. minuti Podravkašice vraćaju na pogodak zaostatka – rezultat 19:20. Igralo se brzo jer ulog je bio velik, odnosno, svaki osvojeni bod za obje ekipe bi bio itekako značajan.

U 42. minuti niti vratnica nije bila na strani Podravkašica, već dva puta zaustavlja šutove Andree Šimare. Sredinom drugog dijela Ikast odlazi na četiri pogotka prednosti, kod rezultata 21:25, čime se ulazi u izazovnu posljednju četvrtinu.

Uslijedile su promjene na krilima pa u igru ulaze Katja Vuković i Nikolina Kragulj. U 52. minuti šut Katje Vuković s krila brani vratarka danske ekipe koja time ostaje na tri pogotka prednosti, nakon čega ubrzo odlazi i na četiri.

Trudile su se Podravkašice parirati i uzvraćati što do izražaja dolazi u 57. minuti pogotkom Matee Pletikosić, čime dolaze na dva pogotka zaostatka kod rezultata 27:29.

No, novo isključenje koje je uslijedilo netom nakon toga poremetilo je planove. Uslijedio je i koji promašaj u napadu te je u posljednjoj minuti postalo jasno da bodovi nažalost putuju u Dansku. Susret je završio rezultatom 29:33.

Najefikasnija je večeras bila Katarina Pandža sa sedam postignutih pogodaka. Šest pogodaka je postigla Matea Pletikosić, četiri Ana Pandža, a po tri Sara Šenvald, Hannah Vuljak, Tina Barišić i Josipa Mamić.

- Inače ne volim komentirati detalje utakmice koju nisam pregledao. U grubo mogu reći da smo odigrali dva različita poluvremena. Prvo u kojem smo bili puno bolji te smo ga mogli završiti s nekoliko golova više u našu korist.

No to ne znači da bi bilo dovoljno da sačuvamo pobjedu. Događalo nam se kroz ovu sezonu, kroz osam utakmica, da smo dosta drugih poluvremena otvorili loše. Tako je i danas bilo. Igračice Ikasta relativno brzo su izjednačile pa povele.

Uvukla se nervoza u naše redove, dok su one radile promjene u obrani iz 6-0 u 5-1, jer smo protiv njihove 6-0 obrane relativno lagano stvari prilike. Tu se uvukla nervoza i promašili smo puno zicera. Također se uvukla i konfuzija u izgradnji našeg napada.

Samim time kada nismo postizali golove iz izglednih prilika i održavali priključak, ‘kopnila’ je energija u obrani. Ikast je ubrzao što se tiče njihove energije. Zasluženo smo izgubili utakmicu, premda smo imali svoje šanse.

Mislim da smo u jednom dijelu utakmice, u drugom poluvremenu, pokazali da smo loši sa snagom i da smo loše trčali. Lagano smo gubili duele u obrani. Dugo vremena je to produkt da na samim treninzima ne možemo sprovesti koncepciju kada vježbamo napad.

U jednom trenutku, prije nekoliko dana, nedostajalo je 8-9 udarnih igračica. Nije to nikakvo opravdanje. Onda se tu kalkulira i pokušava se ne umoriti ostatak ekipe kako se još netko ne bi ozlijedio. Žao mi je zbog danas.

Bila je ovo jedna vrlo lijepa prilika protiv ekipe koja je kvalitetna te ima homogenost i individualnost u igri. U svojim redovima imaju odličnu pucačicu Julie Mathiesen Scaglione. Potonuli smo u drugom poluvremenu, što je stvarno šteta. Bit će prilike za popravak.

Prije svega bih htio da se kompletiramo u drugom dijelu. Barem da se vrati dio igračica. Sara Šenvald je večeras igrala nakon četiri tjedna bez apsolutno bilo kojeg treninga. Bila je jedina pivotiknja.

Pokušali smo tu stavljati Tinu Barišić koja onda nije igrala na svojoj prirodnoj poziciji. Ono što me veseli kada pratim medije, a nema previše toga, je da se analizira Podravkin slab niz od četiri-pet utakmica, jer se postavlja upitnik kako Podravka ima takav niz od četiri-pet poraza od renomiranih protivnika.

To znači da smo sjajno radili protekle dvije godine. Od nečega što nije normalno, napravili smo jako puno, što me veseli. Natjerali smo ljude koji prate rukomet da razmišljaju kako Podravka ima četiri-pet poraza jer smo navikli na dobro.

Vjerujem da će opet biti dobro. Ekipa zna da mora puno bolje trenirati od ovoga sada, da se ponekad manje štede na treningu. Kao trener priželjkujem da dobijem brojnost onakvu kakva je neophodna da možemo funkcionirati na treninzima.

Sada slijedi dugačka pauza tijekom koje puno igračica odlazi u reprezentacije. Ostaje tek nekoliko igračica pa ćemo sredinom ili krajem 12. mjeseca nastaviti s našim programom rada – poručio je strateg Podravkašica.

- Prvo bih čestitala Ikastu na zasluženoj pobjedi. Odigrale smo dva različita poluvremena. Prvo je bilo dobro u obrani, iako možemo to puno bolje. U drugom poluvremenu obrana je bila jako loša, svaki duel smo izgubile i primale prelagane golove.

U napadu su nam stavili 5-1 obranu, za koju bih rekla da nismo previše loše reagirale, no previše zicera smo promašile. Imale smo prilike s krila, također ja s vanjske pozicije, no jednostavno to nismo zabijale.

Danas smo imale priliku pobijediti, nije Ikast ekipa kao Győr ili Metz. Mogle smo ih pobijediti. Sada moramo dići glave gore, oporaviti se.

Slijede nam reprezentativna okupljanja i Svjetsko prvenstvo nakon čega se vraćamo – osvrnula se na susret Ana Pandža.