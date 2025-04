Obitelj Prevc je ispisala povijest. Brat i sestra postigli su nezamislivo

Domen Prevc upisao se u povijest skijaških skokova i Planice kao netko tko je preletio 254,5 metara i srušio rekord star osam godina, koji je držao Austrijanac Stefan Kraft. Zanimljiva je ta obitelj Prevc. Roditelji Julijana i Božidar Prevc imaju četvero djece – svi su sudjelovali na Svjetskom kupu u skijaškim skokovima, a čak troje od njih može se pohvaliti da su bili vlasnici svjetskih rekorda u određenom trenutku. Osim Domena, njegova sestra Nika oborila je svjetski rekord u ovoj sezoni – 236 metara. Dan kasnije proslavila je tek 20. rođendan, a već je osvojila drugi Veliki kristalni globus.

Brat prvi preko 250 metara

Prije Domena i Nike, Svjetski kup osvojio je Petar. On je 2016. godine osvojio Turneju četiri skakaonice i bio je trostruki svjetski prvak u letovima. I on je svojevremeno bio svjetski rekorder u letovima. Na Valentinovo 2015. godine postao je prva osoba koja je doskočila preko 250 metara. Iz te generacije obitelji Prevc samo 29-godišnji Cene nije ostvario svjetski rekord, a jedino mjesto na podiju u karijeri osvojio je u siječnju 2022. godine. Cijela obitelji živi u Dolenjoj Vasi u općini Železniki u Gorenjskoj. Osim braće Cene i Domena te sestre Nike, ovim sportom bavi se i 15-godišnja Ema. Jednog će se dana možda puno očekivati i od Peterovih sinova Ludvika (7) i Oskara (4) iz braka s Minom Lavtižar.

Za Domena je sezona počela padovima na Novogodišnjoj turneji.

– Očito se to u psihološkom smislu dogodilo na Novogodišnjoj turneji na kojoj sam se počeo baviti uglavnom sam sobom, svojim poslovima i problemima. Tada sam rješenja počeo tražiti u sebi, a ne toliko izvan sebe. Počeo sam vjerovati sebi i svojoj opremi, a kao rezultat toga počeo sam uživati u nastupima – rekao je Prevc.

Na upit koja je tajna njegova uspjeha odgovorio je jednom prilikom:

– Ne znam, možda je ovogodišnjem uspjehu pridonijela struktura tijela, uzgon, način i brzina odskoka i prijelaza u let. Novi vezovi koji omogućuju vodoravnije vođenje skija sigurno su pridonijeli ovogodišnjem uspjehu. Zbog toga sam u zraku sigurniji, a samim time i agresivniji – rekao je.

O sestri Niki koja ima samo 20 godina i već je svjetska zvijezda ovog sporta kaže:

– Sviđa mi se kako dobro podnosi sav pritisak. Psihički je stvarno jaka pa je ništa ne može omesti ili izbaciti s kolosijeka. To se može pripisati i odgoju bez puno maženja. Tvrdoglava je, ne popušta i radi sve što naumi. Zasigurno je njezinu uspjehu puno pridonijela i činjenica da ispred sebe ima tri starija brata koja želi uhvatiti. Kao i to da ne žali samu sebe, da se ne žali koliko mora trenirati, koliko su pripreme teške i koliko obveza ima. Kad sam je gledao na Ljubnom, zapravo sam vidio sebe u njezinim nastupima. Ima odskok i let kao ja, njezine su ruke u zraku okrenute kao i moje. Dapače, ona ih na sebe veže još ljepše nego ja. Budući da ima nešto duže noge i kraći torzo, stisnuta je u radijusu. Ako nastavi u tom stilu, čeka je vrlo, vrlo svijetla budućnost – istaknuo je.

Odrastajući u Dolenjoj Vasi, Domen je bio okružen skijaškim skokovima. Njegov otac Božidar, vlasnik tvrtke za namještaj, također je međunarodni sudac u skijaškim skokovima, dok je majka Julijana knjižničarka. No, prava inspiracija dolazila je od starije braće, Petera i Cene te kasnije i mlađe sestre Nike. Peter, četverostruki olimpijski medaljonoša i pobjednik Svjetskog kupa, bio je uzor ne samo Domenu, već i cijeloj generaciji skakača. Obitelj Prevc postala je sinonim za uspjeh u ovom zahtjevnom sportu, a pritisak i očekivanja bili su veliki od samog početka. Domen je, međutim, pokazao da posjeduje jedinstveni talent i stil koji će ga izdvojiti.

Svoj talent Domen je počeo brusiti u klubu SK Triglav Kranj. Nakon nastupa na Europskom zimskom olimpijskom festivalu mladih 2015., iste godine debitirao je u Svjetskom kupu. Bilo je to 22. studenoga 2015. u Klingenthalu, gdje je odmah osvojio zapaženo osmo mjesto. Nije trebalo dugo čekati na prvi veliki bljesak – samo četiri natjecanja kasnije, 19. prosinca 2015. u Engelbergu, Domen je osvojio drugo mjesto. Taj dan ušao je u povijest jer je postolje dijelio sa starijim bratom Peterom, što je bio prvi put da su dva brata zajedno stajala na pobjedničkom postolju Svjetskog kupa. Bio je to jasan znak da stiže nova zvijezda iz obitelji Prevc.

Prvu pobjedu u Svjetskom kupu ostvario je 25. studenoga 2016. godine kada je bio prvi na velikoj skakaonici u finskoj Ruki. Pobjedi je pomoglo što je stariji brat Peter, vodeći nakon prve serije, pao prilikom doskoka u drugoj seriji i izgubio bodove. Na Svjetskom juniorskom prvenstvu u skijaškim skokovima, iste godine, osvojio je zlato u konkurenciji mješovitih ekipa u postavi s Emom Klinec, Nikom Križnar i Borom Pavlovčičem te srebro u pojedinačnoj konkurenciji.

Nika i Domen ispisali povijest

Iako uspješan i na velikim skakaonicama, Domen Prevc ubrzo je pokazao poseban afinitet prema skijaškim letovima. Unatoč mladosti, debitirao je na letaonici u Oberstdorfu u veljači 2017. godine. Njegov talent za duge letove postajao je sve očitiji. Godine su donosile nove uspjehe, uključujući dvije zlatne medalje na svjetskim prvenstvima u skijaškim letovima u timskim natjecanjima (Vikersund 2022. i Bad Mitterndorf 2024.). Vrhunac njegove letačke karijere stigao je u sezoni 2024./2025. Ne samo da je osvojio Mali kristalni globus kao najbolji letač sezone, već je ispisao povijest. Na legendarnoj Letalnici braće Gorišek u Planici, 30. ožujka 2025., Domen je poletio do nevjerojatnih 254,5 metara, postavivši novi svjetski rekord i bacivši u trans domaće navijače. Taj let bio je kruna njegove letačke vještine i hrabrosti. U siječnju 2025. ispisao je još jednu obiteljsku povijesnu stranicu kada su on i sestra Nika pobijedili na natjecanjima Svjetskog kupa istog vikenda, što je bio prvi takav uspjeh za brata i sestru u povijesti skijaških skokova.