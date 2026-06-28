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Iskustvo Vedrana Ješea

Bivši vatreni otkrio što se događa iza zatvorenih vrata svlačionica: 'To se skriva od javnosti'

Vedran Ješe
Foto: Screenshot/HRT
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
28.06.2026.
u 23:54

Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ješe u HRT-ovoj emisiji "Americana" upozorio je na umor i moguće nezadovoljstvo unutar portugalske reprezentacije, posebno oko uloge Cristiana Ronalda, uoči dvoboja Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ješe najavio je u emisiji HRT-a "Americana" dvoboj Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, osvrnuvši se na stanje u portugalskoj reprezentaciji i atmosferu oko najveće zvijezde momčadi Cristiana Ronalda.

Ješe smatra da Portugal uoči nastavka turnira ima velike ambicije, ali i određene probleme unutar momčadi. "Portugal ima puno kvalitetnih igrača i velika očekivanja. To je zemlja koja se temperamentno i brzo zapali, ali s pravom jer stvarno imaju vrhunske igrače spremne za osvajanje naslova", rekao je Ješe u razgovoru s voditeljicom Valentinom Miletić.

Ipak, upozorio je na mogući problem umora kod pojedinih igrača, posebno onih koji su imali napornu sezonu u klubovima. "Jako je tu puno zamora materijala, pogotovo kod igrača Paris Saint-Germaina koji su dogurali do finala Lige prvaka. Vitinha je baš iscijeđen, stalno je zamijenjen pa negoduje svaki put kad ga trener vadi", primijetio je Ješe, kojemu su zanimljivi odnosi unutar portugalske reprezentacije.

Posebno se osvrnuo na situaciju oko Cristiana Ronalda, za kojeg smatra da dio momčadi s njim nema idealan odnos, iako se to na terenu ne vidi. "Odnos s Ronaldom je posebna priča. Igrači možda nisu zadovoljni što on igra u prvih 11 i ne donosi mu ono što on očekuje", rekao je Ješe. Na opasku voditeljice da se takav dojam ne stvara na travnjaku jer suigrači nakon njegovih pogodaka redovito slave s njim, bivši hrvatski reprezentativac odgovorio je iz vlastitog iskustva.

FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Colombia v Portugal - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo reacts after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck Photo: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

"Moraju. Kroz karijeru sam imao puno situacija gdje dva suigrača nisu pričala cijelu sezonu, ali kada padne gol, potrče jedan prema drugome, zagrle se i onda nastave dalje. U tim svlačionicama ima jako puno ega, ali to se skriva zbog javnosti", objasnio je. Ješe je dodao kako vjeruje da velik dio portugalske momčadi nije potpuno zadovoljan Ronaldovom ulogom. "Uvjeren sam da 90 posto ekipe nije baš oduševljeno njime", kazao je, dodajući kako bi volio da Ronaldo zaigra protiv Hrvatske. "Volio bih da igra protiv nas jer mislim da se naši stoperi mogu nositi s njim, barem prema onome što smo do sada gledali. Ipak, znamo tko je i što je. Na širokom prostoru više nije igrač koji će svima pobjeći, ali u šesnaestercu je opasan kao i prije", zaključio je Ješe.

FOTO Valentina Miletić u HRT-ov studio dovela svog 'voljenog', a svi pričaju o ovome
Vedran Ješe
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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija HRT Vedran Ješe

Komentara 1

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BP
Besposlen pop
00:06 29.06.2026.

Simpatičan mi je Ješe, ali nazivati ga Vatrenim je bogohuljenje! Ne sjećam se niti jedne njegove utakmicu za izabranu vrstu, a nije ni kvalitetom bio ta razina

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