Novi trener Istre: 'Možemo zajedno napraviti velike stvari'

Istra 1961 ima novog trenera, David Català (43), sad je to i službeno, a predstavio ga je sportski direktor Saša Bjelanović.

– Sretan sam i zahvalan sportskom direktoru i upravi što su me odabrali da vodim ovaj projekt i da budem trener prve momčadi Istre 1961. Za mene je to iznimna čast, mislim da mogu dati puno momčadi i vrlo sam uzbuđen. Jučer smo odradili prvi trening i već sad vidim da možemo zajedno napraviti velike stvari. Moj cilj je izvući najbolje od svakog igrača, odmah me impresionirala raspoloživost igrača, način na koji treniraju, vidi se da žele napredovati i da se žele natjecati, a to je za mene najvažnije. Svi igrači kreću od nule i svi imaju jednake šanse, bitno je koliko će se dokazati, no svi koji se budu trudili i davali sve od sebe, igrat će. Imam jasnu viziju igre, želim napadačku igru, ali realnost je da je momčad u prošlim utakmicama primila puno golova, stoga moramo poraditi na obrani – rekao je David Català i dodao:

VEZANI ČLANCI:

– Mislim da je bitno vratiti samopouzdanje igračima. Pred nama je teška utakmica sa Slavenom (subota u Koprivnici, nap. a.), sigurno neće biti lako, ali dat ćemo sve od sebe kako bi uzeli tri boda i na taj način vratili samopouzdanje.

VIDEO Neugodan doček u Solunu: Navijači uzvikivali 'Srbija' i na tribini postavili uvredljive poruke