Novi šok u HNL-u: Varaždin s novim trenerima deklasirao Hajduk čak 4:2

U susretu 15. kola Prve HNL Varaždin je kao domaćin svladao Hajduk s 4-2 (2-0).

Domaći su stigli do prednosti od 3-0 golovima Posavca (4), Grgeca (32) i Senića (58) da bi Caktaš (72, 78) s dva pogotka vratio nadu gostima, no Obregon (90+5) je u posljednjoj minuti sudačke nadoknade potvrdio pobjedu Varaždina.

Oba gola u prvom poluvremenu Varaždin je postigao udarcima glavom, u 4. minuti Daničić je na lijevom krilu prevario Nevistića i potom pronašao nečuvanog Ivana Posavca na 10-ak metara od vrata Hajduka, a ovaj je preciznim udarcem glavom svladao prezimenjaka Josipa. Do povećanja prednosti Varaždin je došao u 32. minuti kada je Hajdukov vratar ostao neodlučan kod istrčavanja nakon kornera, a kaznio ga je Grgec koji je glavom s pet metara sproveo loptu u mrežu.

Kada je u 58. minuti Josip Posavec još jednom velikom nesigurnosti, ispala mu je lopta iz ruku u vlastitom petercu nakon kornera Drožđeka, ostavio loptu na nozi Seniću koji ju je s dva metra pogurnuo u mrežu izgledalo je kako je pitanje pobjednika riješeno, tim više što do tog trenutka Hajduk nije stvorio niti jednu izglednu situaciju za pogodak. Kod trećeg pogotka Varaždina sudac Čuljak prvotno je označio prekršaj na vrataru, no nakon pregleda snimke promijenio je odluku i pokazao na centar igrališta.

Hajduk se umalo spasio sigurnog poraza u razdoblju od 72. do 78. minute. Prvo je Caktaš pravovremeno utrčao u kazneni prostor i proslijedio ubačaj Jaira u mrežu za 3-1. Dvije minute potom Gyurcso je dobro pucao s 12-ak metara iskosa, ali je Horkaš uspio skrenuti loptu u vratnicu, da bi u 78. minuti nakon još jednog dobrog udarca Gyurcsa s desne strane Horkaš odbio loptu ravno na nogu Caktaša koji se dobro snašao i smanjio na 3-2.

Usprkos napadima Hajduka do kraja susreta, rezultat se nije mijenjao sve do pete minute nadoknade kada je Posavec još jednom pogreškom zaključio svoj iznimno loš dan. Hajdukov vratar je prilikom istrčavanja promašio loptu pa je do nje stigao Obregon i zatim bez problema neometan pogodio za konačnih 4-2.

Varaždin je ovom pobjedom, prvom pod vodstvom novog trenera Zorana Kastela, stigao na osmo mjesto s 12 bodova, jednim manje od sedmog Šibenika, a tri više od devete Lokomotive i desete Istre 1961, dok je Hajduk ostao peti sa 17 bodova, koliko ima i šesti Slaven Belupo.

Na vrhu je Osijek s 30 bodova, bod manje, ali i tri utakmice manje ima drugi Dinamo.