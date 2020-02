'Novak je za vrijeme bombardiranja bio u Srbiji i te će traume vući cijeli život'

Srpski tenisač Novak Đoković osvojio je osmi naslov na Australian Openu. U Beogradu mu je priređen doček, a povodom slavlja Srđan Đoković dao je veliki intervju za Telegraf.

Novakov otac komentirao je navijanje publike tijekom turnira u Melbourneu.

- Sedmerostruki prvak Australian Opena igra na centralnom terenu gdje nikada nije izgubio finale, protiv nekog Austrijanca i oni navijaju za njega. Zamislite vi to nepoštovanje. Ali tako je i u Londonu, New Yorku, u Parizu nije baš tako... To je sport bogatih ljudi i oni ne mogu shvatiti da je neko iz siromašne i male Srbije najbolji već deset godina - rekao je Srđan Đoković i dodao:

- Oni koji navijaju protiv njega, daju mu dodatnu snagu i čine to da on postane najbolji svih vremena u svim statističkim podacima. Najbolji je svih vremena, a Srbin je i kada završi tenisku karijeru živjet će u svojoj zemlji, sa svojim narodom i u svom gradu.

Novak je nakon finala govorio da kada mu je najteže onda pomisli na ratove u Srbiji i na NATO-vo bombardiranje. Srđan Đoković je otkrio kako je Novak to proživljavao.

- Cijelo vrijeme bombardiranja Novak je bio u Srbiji, zajedno s braćom. Imao je 12, Marko osam, a Đorđe četiri godine i stalno smo bili tu. Više puta smo iskakali iz kreveta zbog detonacija jer smo spavali svi zajedno i to su traume koje će vući cijeli život. Sve se može oprostiti, ali to nikada - istaknuo je Srđan Đoković.