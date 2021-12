Novak Đoković se našao na popisu za Australian Open, ali... 'Ne znači da je cijepljen'

Niti jedan tenisač i tenisačica koji će igrati na Australian Openu nije dobio medicinsku iznimku od cijepljenja protiv koronavirusa, izjavio je Craig Tiley, direktor Grand Slam turnira u Melbourneu.

- Nitko neće igrati na Australian Openu ako nije cijepljen. Medicinsku iznimku od cijepljenja mogu izdati samo australske institucije, a dosad nije izdana niti jedna - rekao je Craig Tiley.

On se osvrnuo i na to da se prvi tenisač svijeta Novak Đoković nalazi na službenom popisu igrača koji će sudjelovati na prvom grand slam turniru sezone, iako Đoković još nije objavio da li je cijepljen, a iz njegovih izjava da se naslutiti da se neće cijepiti. On je prošlog tjedna kazao da će uskoro donijeti odluku da li će putovati u Australiju.

- Svi ulaze na taj popis, ali to nije garancija da će se naći u ždrijebu Australian Opena. To tko će igrati bit će poznato nakon ždrijeba, a do toga ima još nekoliko tjedana - pojasnio je Tiley.