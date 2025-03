Novak Đoković poslao emotivnu poruku za žrtve iz Novog Sada, evo što je napisao

Nakon pobjede protiv Australca Rinkyja Hijikate sa 6:0, 7:6 u 2. kolu ATP Mastersa u Miamiju emotivnu je poruku za sve u Srbiji poslao Novak Đoković. Ponajbolji tenisač svih vremena prisjetio se žrtava tragedije koja je početkom studenog prošle godine zadesila Novi Sad.

Đoković je flomasterom na kameru nakon meča napisao: "Molitve za 16", što je znak podrške i zahvale za sve one koji pamte živote 16 poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Broj žrtava te nesreće do petka je bio 15, no život je nakon višemjesečne borbe danas izgubio 18-godišnji Vukašin Crnčević.

Novak Djoković nakon pobede u Majamiju - “Molitve za 16” 🙏🏻 pic.twitter.com/ISxLjC8WEd — Marko Milenković 🇷🇸 (@theMilenkovic) March 21, 2025