Dio predstave: Đoković se izdere na Ivaniševića. Goran zakoluta očima i zapita se 'koji mu je..?'

Pobijedivši Amerikanca Tommyja Paula u tri seta, sa 7:5, 6:1, 6:2, Novak Đoković ušao je u finale Australian Opena. Deseti put u karijeri, a ima devet trofeja, što znači da je u Melbourne Parku dobio baš svaki finale. Hoće li se to dogoditi i ovaj put, i hoće li Đokovićeva dominacija na Australian Openu biti ovjerena i jubilarnim desetim naslovom, vidjet ćemo u nedjelju od 9.30 sati kada će mu na megdan izaći i posljednji suparnik, Grk Stefanos Tsitsipas, koji je u polufinalu sa 7:6 (2), 6:4, 6:7 (6), 6:3 nadjačao Rusa Karena Hačanova.

Đoković u međusobnim dvobojima vodi čak s 10:2 i veliki je favorit, ali Tsitsipas se bori za prvi naslov na Grand Slam turnirima i sigurno je da će pružiti maksimum. No, hoće li to biti dovoljno? Novak je polufinalnim uspjehom nadmašio Andrea Agassija po broju uzastopnih pobjeda na Australian Openu, sada ih ima 27, dok je Amerikanac ostao na 26. Pobijedi li Tsitsipasa, Đoković će doći do 22. Grand Slam naslova po čemu će se na samom vrhu izjednačiti s Rafaelom Nadalom.

Bila bi to i nova (sedma) kruna uspješne Novakove suradnje s našim Goranom Ivaniševićem. Službeno je ona započela dan prije početka wimbledonskog turnira 2019. godine i otad je Đoković osvojio 18 turnira, od čega čak šest iz kategorije Grand Slama (tri puta Wimbledon, dva puta Australian Open i jednom Roland Garros).

Novak se ponekad izdere na njega, napravio je to i u prvom setu s Paulom, a Goran zakoluta očima ili ga zapita "koji mu je...", ali sve je to dio predstave. Njihova je suradnja, kao što se vidi, zapravo iznimno uspješna.