Nošen probuđenom publikom Zadar zaskočio Himki, jednog od skupocjenijih euroligaša

Košarkaši Zadra priredili su senzaciju prvog dana Zadar Basketball Tournamenta. Domaći ABA ligaš pobijedio je jednog od skupljih euroligaša ruski Himki (90:82). Bez obzira na to što je riječ o pripremnom turniru, Zadrani su igrali natjecateljski, a gosti trenažno, no to je i razumljivo jer ovoj novoj momčadi je jako važno da što prije pridobije publiku, a sinoć su u tome uspjeli.

U 30. minuti jedne prijateljske utakmice skandiralo se "Igraj Zadra, volimo te mi, volimo te mi....", a na kraju utakmice moglo se čuti "Ooooo, volim te Zadre moj". Vjerni Zadrovi navijači, a tu ne mislimo na tornadovce jer njih u organiziranom obliku nije bilo, na koncu su klicali "Euroliga, Euroliga" tražeći da igrači prođu pored njih i da im stisnu ruku ili daju peticu.

- Nama je bilo stalo da se predstavimo kao borbena i rastrčana momčad i da "kliknemo" s našom publikom koja nam je od enormnog značaja. Na trenutke su igrači čuli zadarski pljesak i to nam je najbitnije. Dakao, ne valja nam sada ulaziti u euforiju jer nam ostaju isti problemi koje smo imali i na nedavnom turniru u Zagrebu kada smo izgubili od Gorice. Rekli smo si da ćemo se ovaj put "pošajbati", a to nam je nedostajalo i u Velikoj Gorici i u Splitu.

Trener Himkija, legendarni Rimac Kurtinaitis naglasio je kako na raspolaganju nije imao Šveda i Jovića, a nije koristio ni dojučerašnjeg NBA-jevca Jerebka, no nije u tome tražio izgovor.

- Mi jesmo doputovali tek dan prije i zaigrali bez treninga ovu utakmicu, mi nismo imali pola momčadi, naše glavne razigravače, no sve to nije razlog da ne čestitam Zadrovim igračima i treneru na energiji s kojom su igrali ovaj susret. Igrali smo kvalitetnu utakmicu koju je Zadar dobio, no najbitnije je da je publika vidjela dobru košarku. Bili smo odveć spori za Zadar koji je jako dobro trčao, no nisu oni igrali nekontroliranu "run and gun" košarku već su jako dobro znali što hoće, s izvjesnom disciplinom u igri. U tome se vidio rukopis trenera - pohvalio je kolegu Nazora trener Himkija.

Inače, Kurtinaitisu ovo nije bilo prvi put da je posjetio Zadar. Učinio je to još davne 1986., ali tada kao igrač Žalgirisa u utakmici Kupa prvaka u Jazinama.

- Teško mi se toga sjetiti, no ono što sam ovaj put našao je super. Imate sjajnu dvoranu, sjajne ljude, lijepu zemlju i uživajte u tome.

Kod domaćina najviše je zabio Amerikanac Allen (22 koša), a dvoznamenkasti su bili i Ivanov (12), Siriščević (12) i Junaković (10) koji je imao i šest asistencija. U ruskom sastavu prednjačili su krilni-centar Jeremy Evans (22 koša) i branič Dairis Bertans (20 koševa), a potom Janis Timma (16) i Devin Booker (15). I sama ova imena govore koga je to Zadar pobijedio i koliki mu ovo može biti motivacijski kapital.

Drugog dana turnira na rasporedu su dva susreta. U 18 sati igraju Himki i Alba Berlin, a u 20:30 Zadar i doprvak Europe Anadolu Efes.