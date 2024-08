Nizozemska atletičarka osvojla zlato u maratonu za povijest, Bijeljac završila na 71. mjestu

Nizozemska atletičarka Sifan Hassan osvojila je svoje treće olimpijsko zlato pobjedom u maratonskoj utrci na Igrama u Parizu, gdje je napravila jedinstven pothvat osvajanjem tri odličja, jer ima bronce iz utrka na 5000 i 10.000 metara. U utrci su nastupile i dvije hrvatske maratonke, Matea Parlov Koštro i Bojana Bjeljac. Nažalost, Matea Parlov Koštro nije uspjela doći do cilja, a odustala je nakon što je prošla kontrolnu točku na 35. kilometru, dok je Bojana Bjeljac ciljem prošla kao 71. u vremenu dva sata, 41 minuta i 13 sekundi.

Na olimpijskom debiju u Tokiju Matea Parlov Koštro je osvojila 21. mjesto, a Bojana Bjeljac je u toj utrci osvojila 53. mjesto. Pobjednica pariškog olimpijskog maratona odlučena je u uzbudljivom finišu, u kojem se Sifan Hassan morala i naguravati s Etiopljankom Tigst Assefom, koja joj je pokušala zatvoriti putanju u predzadnjem zavoju prije ulaska u ciljnu ravninu. No, 31-godišnja nizozemska atletičarka je bila prebrza za suparnicu i odjurila je prema cilju te do njega stigla nakon dva sata, 22 minute i 55 sekundi trčanja pariškim ulicama te time postavila i novi olimpijski rekord.

Treće je to olimpijsko zlato za Sifan Hassan, koja je prije tri godine u Tokiju bila olimpijska pobjednica na 5000 i 10.000 metara, da bi u Parizu, na Stade de Franceu, u tim disciplinama osvojila brončane medalje. Etiopljanka Tigst Assefa je na cilj došla tri sekunde nakon pobjednice i osvojila srebrno odličje, njeno prvo na olimpijskim igrama, a do brončane medalje je stigla 34-godišnja Kenijka Hellen Obiri s novim osobnim rekordom (2:23:10). Za Obiri je ovo treće olimpijsko odličje, nakon što je prva dva osvojila u utrkama na 5000 metara. Bila je druga 2016. u Rio de Janeiru, a to je ponovila i 2021. u Tokiju.