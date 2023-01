Ništa od stadiona ako Dinamo ne prekine veze s Mamićem? Barišić: U Gradu su nam tako rekli prije godinu dana

Član Uprave Dinama Krešimir Antolić autokratski pokušava vladati klubom, iz više smo izvora čuli posljednjih dana. No, takvo njegovo vođenje kluba ne traje samo od skupštine krajem godine na kojoj je krenuo pokušaj njegova rušenja, već je stanje koje traje posljednjih nekoliko mjeseci. Neki zaposlenici potvrdili su nam da im se indirektno prijeti, zastrašuje, da je u klubu zbog svega navedenog kaotično stanje. A kao najvećeg krivca većina njih prstom upire baš u Antolića.

Došli smo i u posjed audio snimke sa sastanka kojeg je predsjednik kluba Mirko Barišić održao sa zaposlenicima kluba koji su na spomenutoj skupštini glasali za smjenu Krešimira Antolića. Barišić je na tom sastanku jasno dao do znanja da je na Antolićevoj strani, ali je i naglasio da on neće raditi pritisak nikome, ali da će ih upozoriti kakve bi posljedice mogle nastati rušenjem Antolića.

Barišić je u jednom trenutku zaposlenicima objasnio da se prvo mora odabrati novi predsjednik, koji će onda predložiti nove članove uprave. Rečeno im je da, žele li da Grad pomogne u izgradnji stadiona, prekinu odnose sa Zdravkom Mamićem.

- Situacija je jako nezgodna, zato, molim vas, ne donosite brzoplete odluke. U Gradu nam je još prije godinu dana rečeno da zbog demokratizacije kluba prekinemo sve odnose sa Zdravkom Mamićem, ako želimo da nam budu partneri u gradnji stadiona. I neki dan nam je to opet poručeno, da ne žele biti partner Dinamu ukoliko će Mamić ili njegovi ljudi imati utjecaj u klubu. Ljudi, nama je stadion nasušna potreba, odustane li se od toga, to će biti nesaglediva katastrofa za klub. Ajmo zajedno vidjeti što će se dalje događati, što će reći zakon o regularnosti skupštine. No, ako ovu situaciju ne primirimo, bit će to vrlo tragično za Dinamo. Ja ne gledam svoj interes, to dobro znate, ja nikada nisam živio o Dinama, ja sam volonter. Presuda protiv Mamića je takva kakva je i mi je moramo poštovati - naglasio je Barišić.