'Nisam dobio posao jer je netko ispričao da imam nešto protiv Srba'

Ivica Osim (78) nažalost zbog narušenoga zdravlja na nogometne stadione odlazi samo povremeno. Uglavnom živi u Grazu, a sport kojem je posvetio život prati uz male ekrane.

Zbog toga je novinaru portala SPOX kazao da se osjeća poput ptice u kavezu, pa naglasio kako ga silno boli što se ne može posvetiti trenerskome poslu.

- Gledam gotovo sve utakmice koje prenose, ali jedno je gledati, a drugo raditi - kazao je u uvodu, pa se prisjetio zašto svojedobno nije preuzeo bečki Rapid.

- Bilo je to razdoblje kada je u BiH bio rat. Netko od menadžera u klubu je ispričao da sam nacionalist, da sam protiv Srba i da ne bih bio dobro rješenje za klub. A mene politika nije nikad zanimala - objasnio je Osim zašto nije angažiran, odnosno kako ga je put odveo u Sturm s kojim je osovojio dva naslova prvaka Austrije, ušao u Ligu prvaka, ali i osvojio tri Kupa.

Dotaknuo se i modernog nogometa, stvarnosti koja nas okružuje:

- Danas samo bogati klubovi mogu doći do najvećih rezultata jer dovode najbolje igrače i trenere. I stalno ih mijenjaju. Mislim da to dovodi do nezadovoljstva među publikom, jer se više misli o novcu nego o samom nogometu. Morala bi se stvoriti neka pravila, na to obratiti pažnju, jer nogomet ne smije umrijeti.