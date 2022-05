Nije najvažnije tko će biti prvak. Ključno pitanje zapravo je najveći apsurd HNL-a

Gotovo cijelo prvenstvo činilo se da će borba za naslov prvaka otići u malo drugačijem smjeru. Naravno, Dinamo je, bez obzira na sve, bio favorit u svim varijantama. No, Osijeku su mnogi davali prednost ispred Hajduka. Uostalom, Osječani su u jednom trenutku prvenstva i bili ispred Dinama. Tipovali su gotovo svi na ključnu prednost koju klubu iz Gradskog vrta donosi Nenad Bjelica.



Čovjek koji je donio nemjerljive pomake u Osijeku koji se dvije godine, do same završnice prvenstva, borio za naslov prvaka. No, i prije zadnjeg derbija na Maksimiru s Dinamom, Osijek je izgorio. I ta priča mogla bi na kraju možda biti i jača od bitke za prvaka.