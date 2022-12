Neymar je uništen poslije poraza od Hrvatske: 'Ovaj poraz još uvijek jako boli'

Brazil su mnogo doživljavali kao prve favorite svjetskog prvenstva, ali carioce su se oprostile od katarskog turnira već u četvrtfinalu i to porazom od Hrvatske poslije izvođenja kaznenih udaraca. Vatreni su postali svjetska senzacija poslije izbacivanja Brazilaca, a to je jako teško podnio glavni igrač Neymar koji je priznao da je potpuno slomljen nakon poraza. Zvijezda PSG-a se i danas oglasila na Instagramu i poručila kako ga poraz još jako boli.

- Poraz i dalje jako boli, bili smo tako blizu. Tako blizu. Nažalost ili na sreću, još uvijek nisam naučio gubiti. Porazi me jačaju, ali me previše bole i još se nisam navikao. U svakom slučaju, moramo ići dalje. Život nas tjera da idemo dalje, čak i ako boli i rana dugo zacjeljuje. Moramo ići dalje. Još jednom želim zahvaliti brazilskom narodu na podršci i ljubavi, čuti od vas da smo se borili, dali smo sebe do kraja, to tješi naše boli. Hvala Kataru na svemu. Turnir je bio prekrasan. Brazil ga je htio okruniti, ali božjom sudbinom nije. Idemo dalje. Vrijeme je da uživamo s obiteljima, prijateljima i napunimo se energijom jer živjeti s ovim porazom će biti jako teško. Još uvijek jako boli. - poručio je Neymar na društvenim mrežama.

Dok su Hrvati slavili veliku pobjedu, Luka Modrić je tješio suigrača iz kluba Rodrgya i uplakanog Neymara.

