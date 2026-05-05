Plenković o aferama

Premijer o navodnim izvidima u HOO-u i HRS-u: 'Nitko u sportu nema mandat da čini protuzakonito'

Dražen Brajdić
05.05.2026.
u 19:26

Tko god da je u sportu činio zloporabe neka i odgovara no treba biti oprezan možda se nekima i krca nešto da nije točno, kazao je hrvatski premijer nakon sjednice vodstva vladajuće stranke

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice, predsjednik vladajuće stranke i hrvatski premijer Andrej Plenković odgovarao je i na pitanja na temu sporta i navodnih izvida u Hrvatskom olimpijskom odboru i Hrvatskom rukometnom savezu.

Ima li tome kraja? - bilo je novinarsko pitanje.

- Što se tiče svih tih situacija koje se odnose na sportske saveze, ja ću ponoviti vrlo jasnu politiku Vlade. Mi podržavamo sport, podržavat će ga i danas, i sutra i ubuduće jer to je jedna od jako važnih aktivnosti u hrvatskom društvu. Nismo mi izdvajali sredstva za sport da bi netko to zlouporabio. Mi smo za više sredstava u sportu ali onih koja će doći do sportaša, sportašica, trenera, trenerica, klubova koji će kroz mukotrpan trud i rad, volju, buduće reprezentativce. Od pojedinačnih do kolektivnih sportova. To je okvir kojim se mi vodimo. Ne vodimo se time zato što ne znamo što bi sa sportom i sredstvima. Ako se u nekim izvidima otkriju neke nepravilnosti onaj koji je to radio odgovarat će. Nitko nema mandat da nešto čini protiv zakona.

I sami ste rekli da kontrola tih sredstava po savezima nije bila na dovoljnoj razini.

- Vidjeli ste vi da su tu bile i kuće velike reputacije koje se bave revizorskim poslom. Netko je to gledao. Netko to tamo upravlja, mora gledati. Ne možemo mi iz daljine vidjeti što se zbiva s nečijim računima u neposrednoj blizini. Sva ta tijela imaju neke filtere. To treba utvrditi. Nemamo mi ništa protiv, neka se utvrdi u vezi bilo koga bilo što. Sve što je bila nepravilnost neka onaj koji je to činio i odgovara. Tu je stvar jasna i ona je sada u domeni ispitivanja. Možda se nešto ljudima krca i da nije točno. Treba biti vrlo oprezan oko toga. Međutim, što se nas tiče, ako je bilo zloporaba, onaj tko ih je počinio neka i odgovara.
Ključne riječi
Hrvatski rukometni savez HOO Andrej Plenković sport

Želite prijaviti greške?

