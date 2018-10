Neviđen pothvat Nijemca za rušenje rekorda koji je držao Hrvat!

Rekord Ive Karlovića koji je postavio 2015. na turniru u Halleu odlazi u povijest!

Karlović je tada pobijedio Tomaša Berdycha sa 7:5,6:7,6:3, a svjetski rekord postavio je ispalivši 45 as servisa. Nitko prije njega nije to uspio u meču koji se igrao na dva dobivena seta.

Do danas! A onda se ukazao Tobias Simon i postao prvi tenisač koji je zabio više od 50 as servisa u jednom meču.

Huge congratulations to Tobias Simon 🇩🇪 as he smashes the 3 set World Record Ace count with a jaw dropping 52 😲 in Ortisei breaking the mythical 50 mark so many thought unattainable! 👏👏👏 Previous record was 45 set by Dr Ivo back in 2015. @GWR, consider yourselves notified 😉 pic.twitter.com/2VfXowzGhQ