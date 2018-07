Nek' ovoj sreći nema kraja... U Moskvu, u Moskvu!

Drugi put u polufinalu Svjetskog prvenstva unutar dvadeset godina, Hrvatska je svjetski fenomen!

Zemlja od svega četiri milijuna stanovnika - sad nas je manje nego što nas je bilo 1998. - drugi put igra završnicu najvećeg nogometnog natjecanja reprezentacija, a to nije uspjelo ni nekima s puno većom tradicijom. Primjerice, naši sljedeći suparnici Englezi duže su od nas čekali plasman među četiri najbolja na SP-u, još od 1990. i one drame na jedanaesterce s Nijemcima.

Hrvatska će po drugi put u svojoj povijesti dočekati završni vikend Svjetskog prvenstva. Prošli put nas je Lillian Thuram zaustavio u ostvarenju najvećeg sna, no unatoč tome pjevalo se "Hrvatska je prvak svijeta".

Dvadeset godina poslije, od Pariza do Moskve, jedna je stvar konstanta - nogomet je naš najbolji izvozni proizvod. Osim po moru, našu malu zemlju u svijetu prepoznaju i po velikim nogometnim zvijezdama, ali i uspjesima, ne samo po prodaji igrača. Ako sada nakon ovog uspjeha naša najvoljenija sportska momčad, zbog koje je zemlja doslovno stala uplovivši u toliko sanjanu luku sreće i euforije, ne dobije pristojni stadion, onda ga vjerojatno neće nikad ni dobiti. Zaslužila je ne samo stadion, nego i muzej u sklopu njega, no to je tema za razmatranje kad sve završi, a sada...

Nek' ovoj sreći nema kraja, ta ju je momčad zaslužila fanatičnom borbom. Pustimo dojam i analizu igre, tko više u nogometu pita za to. Romantika je umrla, pa Talijani su povijest azzurra ispisali na najslađim pobjedama "autogolom u 95. minuti".

Vatreni su imali artiste i kontru strave, ovi dečki imaju nevjerojatne živce i vjeru u konačni trijumf. Stasali u nebrojenim uspjesima s najvećim europskim klubovima i bolnim porazima u eliminacijskim utakmicama s reprezentacijom, njeni nositelji Modrić, Rakitić i Mandžukić okrunili su karijere koje bi bez ovog polufinala i dalje bile velike, ali pomalo nedorečene. Najviše bi sami sebi predbacivali. Ovako su postali "besmrtni".

Učinili su to uz pomoć nekih novih lica koja su dala novu snagu i polet kockastima, poput Andreja Kramarića koji je zabio za izjednačenje i Ante Rebića koji je fizički najmoćniji ofenzivni igrač SP-a, dojam je da bi i zidine Kremlja odnio leđima. Da, ova generacija je konačno našla i izbornika koji ju je pozlatio, nakon Bilića, Štimca, Kovača i Čačića došao je Zlatko Dalić. Upoznali su se u zračnoj luci Franjo Tuđman, sve ostalo je povijest.



Hrvatska u srijedu u Moskvi igra polufinale SP-a protiv Engleske. U Moskvu, u Moskvu!, nova je navijačka mantra.

