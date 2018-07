Slaven Bilić brutalno odgovorio kritičarima u studiju

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić angažiran je kao stručni komentator na jednoj engleskoj televizijskoj postaji. U društvu kolega Garyja Nevillea i Leeja Dixona komentirao je četvrtfinalnu utakmicu SP-a Hrvatska - Rusija (6:5, 2:2).

Nakon prvog poluvremena koji je završio 1:1, Bilić je izjavio:

- Ne igramo dobro.

No ozračje u studiju se popravilo poslije trilera jedanaesteraca.

Neville i Dixon u šali su izjavili: 'It's coming home' ili 'Vraća se kući', a pritom su mislili na omiljenu navijaču pjesmu Engleza koja se odnosi na nogomet i na pobjednički trofej koji se vraća na Otok.

Englezi su tražili da Bilić to kaže u drugom smislu, da Hrvatska ide kući nakon što će u polufinalu ispasti od Engleske.

- Nema šanse - izjavio je Bilić.

