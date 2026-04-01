NISU IMPRESIONIRANI

Brazilski mediji oštri nakon Hrvatske, posebno su istaknuli jednog našeg igrača

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Brazila
Foto: Marty Jean-Louis/Sipa USA
01.04.2026.
u 05:30

Pobjeda Brazila 3:1 nad Hrvatskom u Orlandu glavna je tema brazilskih medija. Iako ističu važnost "osvete" za Katar, analize su suzdržane i naglašavaju kako su Ancelottija spasile zamjene s klupe

Pobjeda brazilske reprezentacije nad Hrvatskom u prijateljskom susretu u Orlandu dočekana je u tamošnjim medijima s olakšanjem, ali bez euforije. Iako je trijumf 3:1 opisan kao važna reakcija nakon poraza od Francuske, opći je ton kako momčad Carla Ancelottija nije impresionirala. Glavni narativ vrti se oko motiva "osvete" za bolnu eliminaciju sa Svjetskog prvenstva 2022., no mediji poput ESPN Brasil ističu kako je pobjeda više plod "Ancelottijevih iznenađenja" nego dominantne igre. Utakmica je shvaćena kao posljednji test uoči objave popisa za Mundijal, a pobjedu su, kako piše list Lance!, donijeli "novaci" koji se tek bore za svoje mjesto u momčadi.

Brazil je bio bolja momčad u prvom poluvremenu i zasluženo je poveo golom kapetana Danila u sudačkoj nadoknadi, no brazilski mediji posebno ističu raspoloženog Dominika Livakovića, koji je s nekoliko sjajnih obrana spriječio i uvjerljivije vodstvo. Ipak, u nastavku je uslijedio pad, a kada je Lovro Majer u 83. minuti izjednačio na 1:1, pojavio se "strah" od reprize katarskog scenarija. Činilo se da Hrvatska može i do preokreta, no tada su ključnu ulogu odigrale zamjene.

Preokret je donio mladi Endrick, koji je unio živost i energiju s klupe. Prvo je izborio jedanaesterac koji je realizirao Igor Thiago za vodstvo 2:1 u 88. minuti, da bi potom u sudačkoj nadoknadi asistirao Gabrielu Martinelliju za konačnih 3:1. Zaključak brazilskih analitičara je jasan: pobjeda je važna za samopouzdanje, ali je istovremeno otkrila slabosti i oscilacije koje će na Svjetskom prvenstvu biti puno teže oprostiti. Brazil je slavio, no dojam je ostao podijeljen.
mediji hrvatska nogometna reprezentacija Brazil

