NBA legenda posjetila Brač i ranim jutarnjim satima šetala Splitom

Kad je krenuo na posao Mario Hrvoj (45), Vrbovčanin sa splitskom adresom, nije vjerovao svojim očima. A točno ispred svoje kuće na šetalištu Ivana Meštrovića, u ranim jutarnjim satima, ugledao je Magica Johnsona, jednog od najvećih i najpopularnijih NBA košarkaša svih vremena.

- Najprije sam pomislio, pa to je nemoguće, no kada sam ga pažljivije pogledao po licu i karakterističnom hodu uvjerio sam se da je to ipak on, slavni Magic. U društvu jednog starijeg gospodina, odrađivao je trening brzog hoda, a ja nisam mogao propustiti priliku da se s takvom legendom ne slikam što sam i učinio na Zapadnoj obali.

Magic očito nije bio svjestan da hoda gradom u kojem je rođeno sedam igrača koji su igrali za NBA klubove (Kukoč, Rađa, Rabak, Šundov, Ukić, Žižić i Dukan) a još manje je znao da, tamo blizu marjanskog tunela, zapravo šeta u neposrednoj blizini kuće Tonija Kukoča, "Bijelog Magica" kako su hrvatskog košarkaškog genijalca zvali američki novinari po njegovu dolasku u NBA (1993.).

Kako saznajemo, Magic je prethodno boravio na Braču, a jahta "Aquila" bila je usidrena u Bolu pa je za svojih šetnji zacijelo obišao i jednu od najljepših mediteranskih plaža Zlatni rat. Inače, s tom istom jahtom, o tome je pisao Daily Mail, Magic je prošlo ljeto krstario uzduž dijela talijanske obale i oko Caprija zajedno s nekolicinom prijatelja. A među njima je bio i reper LL Cool J, a to društvo rentanje te de luxe brodske ljepotice tjedno je plaćalo 945.000 USD.

Inače, naš splitski sugovornik Mario Hrvoj i sam je igrao košarku (KK Dubrava), a Magic je igrač čije su igračke čarolije klinci svih naraštaja pokušavali skidati.

- U Splitu je očito sve moguće. Nešto kasnije vidio sam prekrasnu jahtu vezanu na Zapadnoj obali pa je Magic vjerojatno sišao s iste da malo protegne noge. Mediteran i Jadran idealna su destinacija za slavne osobe, a takvi rijetko odsjedaju na kopnu već su putnici na ekskluzivnim jahtama koje krstare. Magic je tako jedan od mnogih "celebritiyja" koji je izabrao Hrvatsku i hrvatsko more kao svoju sigurnu destinaciju - objašnjava nam Mario, direktor i u ovo korona doba prilično angažirane agencije Toto Travel i iskusan skiper koji je i sam znao voziti slavne osobe na ture oko južnodalmatinskih otoka, ali uz obvezu potpune šutnje o tome koga je i kamo vozio.

Jedan od takvih, ovog ljeta, trebao je biti i slavni francuski nogometaš Thiery Henry koji je planirao odsjesti u nekoj ekskluzivnoj vili s bazenom na Pelješcu, ali se predomislio.

- Čovjek je odustao baš u vrijeme kada su nam brojke zaraženih skočile preko 100 dnevno i kada su krenule priče da će putnici iz nekih europskih zemalja morati u karantenu. Ja ne znam da li je porast zaraženih bio razlog, no činjenica jest da je Henry baš tada otkazao svoj dolazak u Hrvatsku i otišao ljetovati u Grčku.

Tako je to, dodat ćemo mi, kada Nacionalni stožer civilne zaštite nije na vrijeme donio odluku koju je trebalo donijeti a to su zatvaranje, ili barem limitiranje, noćnih klubova i svođenje svadbenih svečanosti na obiteljski minimum.