Navijači Rijeke nezadovoljni, svi zazivaju samo jedno ime: 'Vratite nam Đaleta!'

Hrvatski nogometni prvak objavio je ime trenera koji će ga voditi u nastavku sezone. Nakon burnog ljeta smijenjen je Radomir Đalović, a na njegovo mjesto došao je Victor Sanchez. Ovaj će 49-godišnjak iz Španjolske debitirati već za tjedan dana u Zagrebu, na utakmici šesnaestine finala Kupa protiv NK Maksimira. U međuvremenu će pokušati pripremiti momčad i za uzbuđenja u HNL-u i Konferencijskoj ligi, koja za Rijeku počinje početkom listopada.

A baš za njegovim prethodnikom Đalovićem tuguju navijači Rijeke. Velika većina komentara na službenoj Facebook objavi kluba o tome da je Sanchez potpisao spominju upravo crnogorskog stručnjaka. Osvajač dvostruke krune ostat će duboko urezan u srcima riječkih tifosa koji kao da još nisu prežalili njegov odlazak. Da ne ispadne da su se već naoštrili kontra Sancheza, ima i poruka podrške za njega, no prevladavaju "pro-Đalović" komentari u stilu Helene koja je napisala:

- Kada se vide rezultati može se onda reći dobrodošao, ali Đale je Đale. Kako se pisalo jedno je sigurno ovaj trener voli skandale. I tko zna kako će završiti slučaj sa njime, Olimpijom i FIFA-om.

Zna Helena dobro tematiku, nisu se baš najkorektnije rastali novi riječki trener i njegov donedavni poslodvac. Sanchez je prošle sezone vodio Olimpiju i nanio onaj nezgodni europski poraz Rijeci usred Ljubljane.

- Taj neče izdržati par mjeseci. Đale je legenda, takvog nećete više nači. Nije uvijek kriv trener, ako slabo ide tu su i igrači koji moraju dati sve od sebe da to funkcionira - napisao je Karlo koji je sumirao osjećaje te većine.

Nekako, kao da su navijači dojma da je Đale mogao još...

- Možeš samo Ðaletu vodu nositi - napisao je Vedran, a Minja je dodala: "Vratite nam Đaleta!"

Rade je u svom komentaru ukratko opisao život nogometnog trenera u HNL-u.

- Čovjek osvoji prvenstvo i kup, uvede Rijeku u europu i onda dobije nogu. I onda dovedu stranca za trenera. Nevjerojatno!

No, vidjet ćemo kako će ići Sanchezu, vrlo brzo...