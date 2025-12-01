Naši Portali
KLJUČNI ČOVJEK OBRANE

Navijači Plavih jedva čekaju povratak ovog igrača, on se oglasio na društvenim mrežama

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Foto: Christian Ornberg/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
01.12.2025.
18:06

Valinčić je do ozljede bio jedan od najboljih igrača HNL-a te je završio i na pretpozivu Zlatka Dalića

Moris Valinčić bio je ključni član obrane Dinama i igrač s najvećom minutažom od igrača u polju u momčadi Plavih prije nego se teško ozlijedio prije nešto više od mjesec dana. Kako je bio jedini desni bek u momčadi, zbog ozljede Ronaela Pierre-Gabriela, njegova ozljeda ostavila je veliku rupu u momčadi koju su morali krpati Mateo Lisica, Kevin Theophile-Catherine i u posljednjim utakmicama mladi Noa Mikić.

Valinčić je do ozljede bio jedan od najboljih igrača HNL-a te je završio i na pretpozivu Zlatka Dalića pa se može reći kako je ozljeda došlo u najgore moguće vrijeme. Nakon toga, i Dinamo je zaredao s lošim rezultatima te se povratak Morisa Valinčića u sastav željno iščekuje.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Prve prognoze najavljivale su kako bi se trebao vratiti pred kraj prve polovice sezone, a njegova objava na društvenim mrežama to i potvrđuje. 

Valinčić je objavio svoju fotografiju i napisao "Uskoro se vraćam".

Foto: screenshot/instagram

