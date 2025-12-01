Navijači Plavih jedva čekaju povratak ovog igrača, on se oglasio na društvenim mrežama

Moris Valinčić bio je ključni član obrane Dinama i igrač s najvećom minutažom od igrača u polju u momčadi Plavih prije nego se teško ozlijedio prije nešto više od mjesec dana. Kako je bio jedini desni bek u momčadi, zbog ozljede Ronaela Pierre-Gabriela, njegova ozljeda ostavila je veliku rupu u momčadi koju su morali krpati Mateo Lisica, Kevin Theophile-Catherine i u posljednjim utakmicama mladi Noa Mikić.

Valinčić je do ozljede bio jedan od najboljih igrača HNL-a te je završio i na pretpozivu Zlatka Dalića pa se može reći kako je ozljeda došlo u najgore moguće vrijeme. Nakon toga, i Dinamo je zaredao s lošim rezultatima te se povratak Morisa Valinčića u sastav željno iščekuje.

Prve prognoze najavljivale su kako bi se trebao vratiti pred kraj prve polovice sezone, a njegova objava na društvenim mrežama to i potvrđuje.

Valinčić je objavio svoju fotografiju i napisao "Uskoro se vraćam".