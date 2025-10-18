Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Rukomet

Našičani i bez Lučina osvojili bodove na vrućem parketu

Autor
Damir Mrvec
18.10.2025.
u 23:46

Koliko je neizvjesno bilo u prvih 30 minuta govori i podatak da je Dugo Selo samo dvaput imalo više od jednog pogotka razlike (3:1, 12:10), a Nexe je imalo prednost samo dvaput

Derbi Paket24 Premijer lige, skupna B, između Dugog Sela i Nexea opravdao je sva očekivanja.

Koliko je neizvjesno bilo u prvih 30 minuta govori i podatak da je Dugo Selo samo dvaput imalo više od jednog pogotka razlike (3:1, 12:10), a Nexe je imalo prednost samo dvaput, i to u 24. minuti (13:14) nakon što su postigli tri pogotka u nizu, te na samom kraju poluvremena (15:16).

No u drugom dijelu vidjeli smo nešto drugačiju situaciju. Našičani su novih 30 minuta otvorili s tri pogotka u nizu i brzo otišli na plus tri (16:19). I pažljivo su čuvali svoju prednost i držali domaćine na dva-tri pogotka razlike.

U posljednjih 10 minuta utakmice Dugo Selo je tri puta došlo na samo pogodak zaostatka (27:28, 28:29, 29:30), ali više od toga ipak nisu mogli. Na kraju je završilo 30:33 za Našičane.

Marko Mucić bio je najbolji strijelac kod Dugog Sela sa šest pogodaka, a pet su dodali Petar Šprem i Dorian Markušić. Aleksandar Cenić bio je prvi strijelac Nexea sa sedam pogodaka. Ivan Barbić i Mislav Grgić precizni su bili pet puta.

Zanimljivo je da je su u sastavu Dugog Sela igrala dvojica dugogodišnjih igrača Nexea – Tomislav Severec i Dorian Markušić. Krešimir Ivanković, trener Nexea, nije na raspolaganju imao trojicu bitnih igrača – Tina Lučina, Luku Moslavca i Bornu Manci Mičevića.

 - Svi oni bit će spremni za utorak kada gostujemo u Leonu, u susretu drugog kola skupine Europske lige – otkrio je Ivanković. 

Ključne riječi
Tin Lučin Tomislav Severec Nexe Dugo Selo Premijer liga rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još