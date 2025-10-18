Našičani i bez Lučina osvojili bodove na vrućem parketu

Derbi Paket24 Premijer lige, skupna B, između Dugog Sela i Nexea opravdao je sva očekivanja.

Koliko je neizvjesno bilo u prvih 30 minuta govori i podatak da je Dugo Selo samo dvaput imalo više od jednog pogotka razlike (3:1, 12:10), a Nexe je imalo prednost samo dvaput, i to u 24. minuti (13:14) nakon što su postigli tri pogotka u nizu, te na samom kraju poluvremena (15:16).

No u drugom dijelu vidjeli smo nešto drugačiju situaciju. Našičani su novih 30 minuta otvorili s tri pogotka u nizu i brzo otišli na plus tri (16:19). I pažljivo su čuvali svoju prednost i držali domaćine na dva-tri pogotka razlike.

U posljednjih 10 minuta utakmice Dugo Selo je tri puta došlo na samo pogodak zaostatka (27:28, 28:29, 29:30), ali više od toga ipak nisu mogli. Na kraju je završilo 30:33 za Našičane.

Marko Mucić bio je najbolji strijelac kod Dugog Sela sa šest pogodaka, a pet su dodali Petar Šprem i Dorian Markušić. Aleksandar Cenić bio je prvi strijelac Nexea sa sedam pogodaka. Ivan Barbić i Mislav Grgić precizni su bili pet puta.

Zanimljivo je da je su u sastavu Dugog Sela igrala dvojica dugogodišnjih igrača Nexea – Tomislav Severec i Dorian Markušić. Krešimir Ivanković, trener Nexea, nije na raspolaganju imao trojicu bitnih igrača – Tina Lučina, Luku Moslavca i Bornu Manci Mičevića.

- Svi oni bit će spremni za utorak kada gostujemo u Leonu, u susretu drugog kola skupine Europske lige – otkrio je Ivanković.