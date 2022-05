Napeta završnica HNL-a: Evo kakvu dramu Dinamo, Hajduk i Osijek mogu stvoriti u zadnjem kolu

Utrka za naslov prvaka Hrvatske još je otvorena, i to samo tri kola prije kraja prvenstva, što je velika rijetkost u povijesti Prve HNL. U utrci su još tri kluba, branitelj naslova i favorit Dinamo s najvećim šansama (70 bodova), drugi na ljestvici Hajduk (66 bodova) te treći Osijek s najmanjim izgledima (65 bodova), ali je isto tako moguće i da sva tri kluba budu u igri za naslov prvaka i u posljednjem kolu.

Borba kao 1994. i 1996.

Takvo što se u Prvoj HNL dogodilo u samo dvije sezone od 30 odigranih. Prvi put se to dogodilo u sezoni 1993./1994. kad je Hajduk osvojio naslov s bodom više od Zagreba i dva boda više od tadašnje Croatije, a drugi put se to dogodilo u onoj neobičnoj sezoni 1995./1996. kad je tadašnju ligu za prvaka Croatia završila na čelu ispred Hajduka (isti broj bodova) i Varteksa (dva boda manje).

U Prvoj HNL čak je rijetko i da dvije momčadi budu u utrci za trofej do posljednjeg kola (samo šest puta), a kamoli tri, pa zbog toga nije ni čudno da je sezona 2021./2022. jedna od najzanimljivijih u povijesti HNL-a. Samu kvalitetu nogometa je jako teško izmjeriti i za to je teško donijeti konačni zaključak, ali zbog stanja na ljestvici sigurno možemo reći da je svakako ova sezona jedna od najneizvjesnijih.

Jasno je da je zbog četiri boda prednosti Dinamo u daleko najboljem položaju, no puno je još posla pred Antom Čačićem i njegovim igračima u posljednja tri kola, pogoto kad se uzme u obzir kako su igrali u prošlom kolu protiv Lokomotive (1:1) gdje su propustili priliku priču više-manje privesti kraju. Plave čekaju još susreti s Osijekom, Šibenikom i Hajdukom. Već bi pobjedom nad Osijekom mogli izboriti naslov prvaka ako Hajduk izgubi od Rijeke u idućem kolu. No, i ne računajući to Dinamo sa šest osvojenih bodova od devet mogućih matematički osvaja naslov prvaka.

Na drugom mjestu po izgledima je Hajduk koji je u solidnom zanosu i koji u sljedeća tri kola gostuje na Rujevici kod Rijeke, zatim kod kuće igra s Istrom, a u posljednjem kolu ide u Maksimir. Hajduku za naslov trebaju barem četiri boda više od Dinama u posljednja tri kola. To znači da će u zadnjem kolu gotovo sigurno morati pobijediti u Maksimiru da bi osvojili naslov, a Dinamo bi morao pri tome morao ispustiti bodove u još barem jednoj utakmici u dva kola koja prethode završnom derbiju kako bi Hajdukova šansa u zadnjem kolu i dalje postojala.

Osijek, koji je dugo na ljestvici slovio kao glavni Dinamov konkurent, sveo je svoje šanse na minimum izgubivši pet bodova u posljednja dva kola. Teško je kao mogući uzrok toga ignorirati i problematičnu situaciju u najvišim pozicijama unutar hijerarhije kluba. Trener Nenad Bjelica je očito prozvao vodstvo kluba na konferenciji za medije u petak istaknuvši kako previše toga pada na njegova leđa. Međutim, vodstvo kluba je jučer udarilo svojevrsnu kontru jer je predsjednik Osijeka Lorinc Mészáros iskazao zadovoljstvo radom uprave i tako odbio stati iza svojeg trenera. Kao što su očite i nesuglasice, isto tako je i očito da su iste negativno utjecale na igrače bijelo-plavih.

Ne samo da bi u trenutačnoj situaciji Osječani za naslov vjerojatno trebali pobijediti u sve tri preostale utakmice (Dinamo, Lokomotiva, Gorica) prvenstva, nego bi im se uz to za osvajanje naslova morale poklopiti i mnoge druge stvari, a to je da Dinamo prospe bodove protiv Šibenika ili Hajduka, a da pritom i Hajduk izgubi još neke bodove. Teoretski je moguće da Osijek osvoji naslov sa sedam, pa čak i sa šest osvojenih bodova, no u tom slučaju bi i Dinamo i Hajduk trebali izgubiti većinu mogućih bodova do kraja prvenstva, za što je vjerojatnost vrlo mala.

Scenarij za neutralce

Najzanimljivijim se za neutralce doima scenariji u kojem bi sva tri kluba lovila naslov u posljednjem kolu. Ako Osijek pobijedi Dinamo, a sva tri pretendenta slave u svojim ostalim utakmicama, u zadnjem kolu će ljestvica izgledati ovako: 1. Dinamo (73), 2. Hajduk (72), 3. Osijek (71). I Dinamo i Hajduk bi tada u međusobnom derbiju do naslova dovela pobjeda, dok bi remi donio naslov Osijeku uspije li svladati Goricu u zadnjem kolu. Bude li tako u posljednjem kolu, dramatičnije od toga i ne može biti. Zaključno, od svih sedam utakmica u kojima se do kraja prvenstva nalaze Dinamo, Hajduk i Osijek, najviše toga u ovom trenutku ovisi o utakmici Dinamo - Osijek u Maksimiru ove nedjelje (20 sati) jer tim susretom, matematički gledano, može se potpuno zatvoriti ili pak otvoriti utrka za naslov prvaka u 31. izdanju Prve HNL.

