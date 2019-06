Nakon teškog poraza oglasio se i izbornik Gračan, otkrio tužnu vijest za reprezentaciju

Mlada reprezentacija Hrvatske doživjela je težak poraz 1:4 od Rumunjske u 1. kolu Europskog prvenstva do 21 godine. Bio je to najteži poraz mlade reprezentacije u povijesti europskih prvenstava, a nakon utakmice medijima se obratio i izbornik Nenad Gračan.

- Nismo očekivali ovakav poraz. Prije svega treba čestitati Rumunjskoj na zaista dobroj utakmici. Na početku utakmice bili smo impresionirani, primili smo brzo dva pogotka, kroz cijelu utakmicu smo imali mnogo tehničkih grešaka, nedostajalo je sigurnosti kod igrača u pas igri. To sam govorio kad sam pričao o natjecateljskom nogometu i kontinuitetu naših igrača u klubovima. Nažalost, bilo je dosta ozlijeđenih igrača, pokušali smo to popraviti u ova dva tjedna, ali nismo uspjeli.

Na današnjoj utakmici, bez obzira na poraz, bilo je i dobrih trenutaka, gdje smo imali i nekih situacija, pogotovo kod 1:2. Međutim, treći pogodak nas je slomio. Nakon toga se više nismo mogli vratiti - rekao je Gračan na konferenciji nakon utakmice te otkrio kakvo je stanje s jednim od glavnih igrača, Josipom Brekalom.

- Brekalo je vjerojatno izgubljen do kraja prvenstva. Ići će sad na magnetsku rezonancu pa ćemo vidjeti kakvi će biti nalazi. Koljeno ga jako boli. Inače, kad se radi o toj ozljedi, sigurno je to itekako utjecalo na onaj drugi primljeni pogodak. Svi su razmišljali o ozljedi Brekala, a nitko nije vodio računa o obrani. Tada se to malo sve skupa i poremetilo - kaže Gračan o našem krilu bez kojeg će Hrvatska puno izgubiti.

Nije bio ni zadovoljan igrom kapetana Alena Halilovića koji je par puta ispadao na desnoj strani gdje nije pomagao obrani pa su Rumunju lako prolazili.

- Razgovarali smo s Halilovićem o tome i na treningu da se trebamo stisnuti na strani, da ne dozvolimo takve prodore. Halilović je dva, tri puta ispao pa su Rumunji to iskoristili i stvarali situacije. Patio je i Moro, to svakako u fazi obrane nije bilo kvalitetno - otkrio je Gračan.

Hrvatska će sada imati težak zadatak plasirati se u polufinale jer i uz pobjede protiv Engleske i Francuske možemo biti drugi u skupini i pri tome ne biti najbolja drugoplasirana momčad koja će izboriti polufinale.

