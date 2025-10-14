Poznato koliko novca se Livaković odrekao zbog hrvatske reprezentacije: 'To bi napravilo malo njih'

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković proživljava vjerojatno najteže trenutke u karijeri. Očekivalo se da će biti prvi golman u Gironi nakon što je napustio Fenerbahče ovog ljeta, ali je u Španjolskoj pričuvna opcija.

- Osobno sam zvao klub i trenera, insistirali su na njemu, a Livaković se odrekao velike zarade da bi branio i ostao u formi za reprezentaciju. Rekao je da mu je reprezentacija najvažnija stvar na svijetu, da ga ne zanimaju financije. Smatrao sam da je odluka ispravna i rekao mu: Svaka čast - rekao je poznati menadžer Andy Bara u Podcast Inkubatoru, koji je sudjelovao u Livakovićevom transferu.

Otkrio je da se Livaković odrekao 80 posto godišnje plaće da ode na posudbu u Gironu. U Turskoj je Livaković imao oko dva milijuna eura godišnje neto plaću, što znači da se odrekao oko milijun i pol eura da bi otišao u La Ligu

- Vjerujte, ne bi puno igrača napravilo takvu stvar. A onda odjednom trener - ništa. Sad ću se ponovno uključiti u cijelu tu priču da riješim tu situaciju. Ako bude branio jednu minutu, neće se moći u siječnju registrirati za drugi klub. Možda da onda nikako ne brani dotad. Vidjet ćemo - rekao je Bara.