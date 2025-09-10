Naši Portali
PREMIERSHIP

Nakon dolaska trojice napadača Manchester United želi pojačati obranu astronomskim transferom

10.09.2025.
u 11:30

Portugalski strateg preferira igru s trojicom u zadnjem redu, a od braniča s kojima raspolaže tek trojica su mu po ukusu, Matthijs De Ligt, Leny Yoro i Lisandro Martinez, koji je trenutno ozlijeđen. Harry Maguire, Noussair Mazraoui i Luke Shaw treneru Amorimu samo služe za "krpanje rupa".

U ljetnom prijelaznom roku Manchester United se je fokusirao na napadačka pojačanja, ali u siječnju će morati dovesti stopera koji će se uklopiti u sheme trenera Rubena Amorima. Portugalski strateg preferira igru s trojicom u zadnjem redu, a od braniča s kojima raspolaže tek trojica su mu po ukusu, Matthijs De Ligt, Leny Yoro i Lisandro Martinez, koji je trenutno ozlijeđen. Harry Maguire, Noussair Mazraoui i Luke Shaw treneru Amorimu samo služe za "krpanje rupa".

Zbog toga će uprava "Crvenih vragova" u zimskom prijelaznom roku pokušati realizirati transfer belgijskog reprezentativnog stopera Zene Debasta (21), koji je protekle sezone pružao odlične partije u Sportingu, navode britanski medij.

Upravo je Amorim, dok je bio trener Sportinga, inzistirao na dolasku belgijskog braniča, a sada bi ga želio vidjeti na Old Traffordu. Debastu ugovor sa Sportingom vrijedi do lipnja 2029. godine, a odštetna klauzula iznosi astronomskih 80 milijuna eura. Britanski mediji procjenjuju da niti jedan klub na svijetu ne bi pristao platiti toliki iznos za jednog talentiranog stopera, što znači da bi se taj transfer mogao realizirati samo ako portugalski klub pristane na puno razumniji iznos odštete.

Manchester United je ovog ljeta doveo trojicu vrhunskih napadača, Benjamina Šeška, Bryana Mbeuma i Matheusa Cunhu, koji su ga koštali 226 milijuna eura.

