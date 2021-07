Najveći šahist svih vremena bez ikakve zadrške: Hrvatska je moja druga domovina!

Prije svečanog otvaranja drugog Croatia Grand Chess Toura koji će se od 7. do 11. srpnja održati u Zagrebu i to u kongresnom centru Nacionalne i sveučilišne knjižnice, u hotelu Westin održana je tiskovna konferencija na kojoj su između ostalih govorili dvojica bivših svjetskih šahovskih prvaka Gari Kasparov i Viswanathan Anand, aktualni izazivač svjetskog prvaka Rus Jan Nepomnjašči, a bio je tu i neizostavni Zlatko Klarić, direktor turnira.

Za ljubitelje šaha napomenimo da će turnir svaki dan počinjati u 15 sati, a detaljniji raspored i prijenos uživo možete pratiti na http://www.cgct.eu i www.kasparovchess.com. A sada dajmo riječ Gariju Kasparovu, velikom prijatelju Hrvatske koji od 2014. ima i hrvatsko državljanstvo koje je zaslužio zbog zalaganja za Vukovar tijekom Domovinskog rata; šahovskom velikanu za kojega je velemajstor Klarić rekao da je ne samo najbolji šahist nego vjerojatno i najbolji sportaš svih vremena, jer nitko nije vladao svijetom 20 godina. Nakon službene pressice, zamolili smo Kasparova za kraći razgovor za Večernji list, na što je on ljubazno pristao.

Drago nam je da ste ponovno u Hrvatskoj, poželjeli smo mu dobrodošlicu, na što Kasparov odgovorio:

- Hrvatska je moja druga domovina i ovdje provodim puno vremena. Stjecajem okolnosti, a najviše zbog korone, u našoj kući u Podstrani proveli smo razdoblje od lipnja prošle godine do 22. travnja ove godine kad smo se vratili u New York (kamo je Kasparov s obitelji preselio u veljači 2013. kada su napustili Moskvu - op. a.). Bio sam s cijelom obitelji, suprugom i dvoje djece, a prije tu znala dolaziti i moja pokojna majka.

Kakva su vaša očekivanja od zagrebačkog turnira?

- Nisam u poziciji da igram cijeli turnir pa će Ivan Šarić za Hrvatsku odraditi prva tri dana, a ja ću završna dva. No, nisam mogao odbiti organizatore jer znam da su imali velika iščekivanja. Malo sam se i pripremao koliko sam mogao, vježbao sam i rješavao probleme, nadam se da ću na turniru imati svoje trenutke nadahnuća. Iako vas molim da nemate prevelika očekivanja, ja sam ipak u mirovini za razliku od mojih suparnika. Važno je da moje sudjelovanje potakne interes za šah u Hrvatskoj.

Posljednjih godina vi i inače puno radite na popularizaciji šaha, na televiziji, na web stranicama, uključujući i vašu?

- Da, i na tome ću raditi i dalje preko svoje fondacije jer znam koliko je šah koristan za svestrani razvoj mladih ljudi. Moja ideja je da šah uđe u škole kao jedan od obveznih predmeta. Dobio sam puno pristaša za to, ali obrazovanje je, znate, vrlo konzervativno, taj proces ide sporo. No, znam da u Zagrebu i Hrvatskoj ima puno djece koja se bave šahom i to me veseli. I ovaj sada već tradicionalni turnir u Zagrebu trebao bi pridonijeti tome.

Mnogi ovaj ciklus šahovskih turnira uspoređuju s teniskim Grand Slamom?

- To i jest šahovski Grand Slam jer na njemu sudjeluju najbolji svjetski šahisti i drago mi je da je Zagreb dio toga, da je važna točka na šahovskoj mapi svijeta. I da ću ja, nakon St. Louisa, ponovno igrati pod hrvatskom zastavom. Igralo se već u Bukureštu i Parizu, sad je na redu Zagreb, pa St. Louis, četiri velika turnira, baš kao i u tenisu.

Je li vam žao što ste 2005. napustili natjecateljski šah?

- Ne, nije mi žao, imam potpuni život i izvan šaha, iako ću za njega na ovaj ili onaj način ostati zauvijek vezan.

Poznati ste kao veliki borac za ljudska prava u Rusiji, protivnik ste autoritarnog režima koji vlada u toj zemlji, ali Putin je čini se sve jači?

- Diktatori su uvijek snažni. To su loše vijesti za Rusiju, za cijeli svijet, za pokret slobode. Radim ono što mogu, nisam čarobnjak i ne mogu napraviti čuda. Govorim i borim se za sve ljude koji su ugroženi U Rusiji, ali isto tako u Kini, Iranu ili nekoj drugoj zemlji. Svjestan sam da ovo nije šahovska partija, da Putin neće sutra pasti, da je to dug proces. Ali ta borba je moja moralna obveza. Zapad nije pronašao način da stane na put Putinu jer su mnogi utjecajni ljudi sa zapada poslovno povezani s Putinom i njegovim oligarsima. Putin je opasan neprijatelj, on uništava međunarodne institucije, a ja na zapadu ne vidim novog Winstona Churchilla.