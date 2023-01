Najjača imena naših suparnika su treneri: Hrvat stoji kaubojima na putu do nokaut faze

Rukometaši Hrvatske igrat će u prvom krugu Svjetskog prvenstva, koje 11. siječnja počinje u Poljskoj i Švedskoj, u skupini s Egiptom, Marokom i SAD-om. Prve tri momčadi iz skupine plasirat će se u drugi krug, a naša skupina križa se sa skupinom u kojoj igraju Danska, Tunis, Belgija i Bahrein. Prve dvije momčadi iz te skupine drugog kruga idu u četvrtfinale.

Egipat će u skupini biti naš prvi suparnik, ujedno će to biti i najteža utakmica. Egipat je uz Tunis jedina afrička reprezentacija koja se može pohvaliti plasmanom u polufinale Svjetskog prvenstva. Egipćanima je to uspjelo 2001. godine u Francuskoj. S obzirom na to da je Egipat već dvaput bio domaćin Svjetskog prvenstva (1999. i 2021. godine), očekivala se prva afrička medalja, no to se nije dogodilo.

Čuvajte se Zeina

Kao domaćini 1999. godine osvojili su sedmo, a 2021. godine šesto mjesto. Egipat je prvi put sudjelovao na Svjetskom prvenstvu 1964. godine kada su bili 15. od 16 reprezentacija, sa sva tri poraza u skupini. Na novi nastup čekali u 29 godina, a od 1993. do danas stalni su sudionici svjetskih prvenstava. Uz četvrto mjesto 2001. godine imaju tri šesta mjesta (1995., 1997. i 2021. godine), jedno sedmo (1999.) i jedno osmo mjesto (2019.). Krizu rezultata imali su od 2003. do 2017. godine kada nisu bili ni blizu četvrtfinala. Na Svjetsko prvenstvo plasirali su se kao prvaci Afrike.

Što se tiče rostera, dva glavna igrača su Yehia Elderaa, srednji vanjski koji igra u Veszpremu, te Ali Zein, lijevi vanjski iz bukureštanskog Dinama. Da se nije ozlijedio, treći bitan igrač bio bi Omar Yahia, sjajni desni vanjski koji također igra u Veszpremu. Zanimljivo je da je PPD Zagreb nedavno igrao protiv Veszprema i Dinama i na obje utakmice egipatski reprezentativci nisu se posebno istaknuli. Izvan Europe igra još nekoliko dobrih igrača poput Eltayara (Leipzig), Mohameda (Nimes), Alija (Barcelona), Sanada (Nimes) i Shebiba (Dinamo Bukurešt). Izbornik im je Španjolac Roberto Parrondo koji je kao igrač Ciudad Reala dvaput osvojio Ligu prvaka. Kao trener samostalno je radio u Vardaru s kojim je 2019 godine osvojio Ligu prvaka.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 30.11.2022..,Arena Zagreb, Zagreb - Machineseeker EHF Liga prvaka, 8. kolo, PPD Zagreb - Telekom Veszprem Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Egipat je dosad dvaput igrao protiv Hrvatske na svjetskim prvenstvima. Prvi susret igrali smo protiv Egipta na Islandu 1995. godine kada smo u četvrtfinalu pobijedili s 30:16, a drugi susret igrali smo u Portugalu 2003. godine kada smo slavili s 29:23.

Maroko je do sada sudjelovao na šest svjetskih prvenstava. Prvi su put nastupili 1997. u Japanu. Najbolji plasman ostvarili su upravo tamo kada su osvojili 17. mjesto. Zanimljivo je da su od 33 utakmice uspjeli pobijediti samo u četiri. Nijednom nisu pobijedili protiv europskih reprezentacija, a pobjede su ostvarili protiv Angole (dvaput), Katara i Južne Koreje. Hrvatska je s Marokom igrala samo jednom, u skupini 1997. godine kada smo ih pobijedili sa 26:17. Na ovaj SP plasirali su se kao treći s Prvenstva Afrike.

Ključni igrači su im Ryad Lakbi (lijevo krilo), Rezzouki Reida (desno krilo) i Mohammed Ezzine (lijevi vanjski). Prva dvojica igraju u Europi – Lakbi u Caenu, Reida u Tremblayu, dok Ezzine igr au domaćoj ligi i s 266 pogodaka u 35 utakmica što je 7,6 po utakmici. Dosta igrača igra im u Francuskoj, ali u drugoj ligi.

Amerikance predvodi Sršen

Amerikanci su na papiru najslabija momčad u skupini. Do sada su igrali na pet svjetskih prvenstava i najbolji plasman im je triput 16. mjesto od 16 reprezentacija (1964., 1970., 1974.). Odigrali su ukupno 19 utakmica i upisali su svih 19 poraza. Hrvatska je igrala protiv SAD-a na Svjetskom prvenstvu 2001. godine u Francuskoj kada smo ih u skupini pobijedili s 41:12. Trebali su igrati na SP-u 2021. godine i trebao je to biti povratak nakon 20 godina, ali nakon trening-kampa u Danskoj sve se promijenilo. Naime, igrači su se zarazili koronavirusom pa je SAD morao odustati do nastupa. Najjače ime američke reprezentacije je Robert Hedin, izbornik. Kao igrač, igrajući za Švedsku, bio je europski prvak 1994., jednom treći na SP-u i dvaput srebri na Igrama. U rosteru imaju jako puno igrača koji igraju u Europi, jedan čak i u hrvatskoj ligi – Domagoj Sršen član je Metkovića.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.10.2012., Zagreb - Domagoj Srsen, mladi rukometas RK Zagreb Croatia Osiguranje. r"nPhoto: Goran Stanzl/PIXSELL