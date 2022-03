Najbogatiji UFC-ov borac ponovno priveden: Sljedeći mjesec počinje mu suđenje

Rekordi i ostvarenja Jona Jonesa u MMA svijetu nedostižni su za Conora McGregora, ali kad je u pitanju kršenje zakona, Irac mu parira više nego dobro. Naime, ovog je tjedna ponovno priveden te ga čeka novi izlazak pred sud.

Ovaj put je 33-godišnjak kršio zakon u Dublinu te je optužen za opasnu i neopreznu vožnju. Divljao je u svom luksuznom Bentleyju, a policija mu je nakon zaustavljanja oduzela vozilo. Ipak, automobil mu je naknadno vraćen, prenosi Fight Site. Sljedećeg bi mjeseca zbog toga trebao na sud.

Kazna za opasnu vožnju u Irskoj može iznositi pet tisuća eura, šest mjeseci zatvora ili oboje.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS MMA: UFC 264-McGregor vs Poirier Jul 10, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Conor McGregor reacts following an injury suffered against Dustin Poirier during UFC 264 at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY Gary A. Vasquez

Glasnogovornik irske policije (Garde) potvrdio je kako su priveli osobu koja je povezana s tim incidentom, no Conor je oslobođen uz plaćanje jamčevine. Inače, McGregor je višestruki prijestupnik kad su u pitanju prometni prekršaji.

Još 2017. kažnjen je s 400 eura zbog prekoračenja brzine, dok je u 11. mjesecu 2018. također kažnjen zbog istog prekršaja. Tada je kazna iznosila tisuću eura, a vozačka dozvola bila mu je oduzeta na šest mjeseci.

Kako će sada proći, saznat ćemo sljedeći mjesec. Dobra je stvar da se ne radi o nekom većem incidentu, no mora se priznati kako Irac redovno obogaćuje riznicu incidenata u kojima je sudjelovao.