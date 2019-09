Na utakmicu Dinama stigli iz SAD-a: Zaljubili smo se u Zagreb

Zagreb i Bergamo, dva su to grada za koje je srijeda navečer bila posebna večer. Oba grada su disala nogomet, i to s razlogom. Atalanta je prvi put ušla u Ligu prvaka, a Dinamo je prvi put ušao u Ligu prvaka s, možemo reći, pravim ozračjem oko kluba. U Zagrebu se već od ranog jutra mogao osjetiti poseban ugođaj. Iako je većina srijede bila satkana oblačnim i tmurnim vremenom (sve do navečer). U centru grada od jutra se moglo vidjeti puno ljudi u Dinamovim majcama.

Navijači Atalante u centru

- Ma neka budemo kao Slavija dan prije protiv Intera, samo da Atalanta ne zabije kao Inter na samom kraju - najviše je dojmila izjava 23-godišnjeg navijača Ivana.

Najviše je pažnje u središtu grada tijekom dana, dakako, privukao Dinamov fan shop u kojem su prodavačice, priznaju, odradile svoju najzahtjevniju smjenu otkako su zaposlene. Nije fan shop bio pun samo domaćih navijača. Gosti iz Atalante su došli kupovati šalove i majce s grbovima i jednog i drugog kluba. Veliki broj nogometne publike inače prezire takve šalove jer oni ne prikazuju lojalnost klubu, no ovo je za navijače plavo-crnih posebna prilika.

- Ovo je prva naša utakmica u povijesti Lige prvaka, uspomenu na nju moramo imati. Nikad nećemo zaboraviti ovo putovanje dok smo živi. Najbolje ili najvažnije utakmice će se mijenjati kroz godine, no prva utakmica će zauvijek ostati prva - rekao nam je 30-godišnji Piero koji je u Zagreb stigao zrakoplovom s kolegama s posla.

Komunikacija između gostiju i prodavačica u fan shopu odvijala se na engleskom jeziku, no u jednom trenutku su dva mladića s prepunim vrećicama u rukama pri izlasku iz fan shopa međusobno pričala engleskim jezikom. Bili su to Ryan i Taylor, dečki iz SAD-a, točnije iz Colorada.

Kao na Anfieldu

- Mi smo iz Colorada, ali ovdje je atmosfera kao pravi cirkus Colorado - rekao je Ryan kroz smijeh, te dodao: - Došli smo tu na blef jer smo čuli da je Zagreb odličan grad. Zaljubili smo se u grad, ali i u nogomet, iako smo Amerikanci. Možemo reći da smo u svoja dva tjedna postali navijači Dinama i morali smo kupiti ulaznice.

Sve je, pak, doživjelo vrhunac na stadionu prije nego što je zasvirala popularna himna Tonyja Brittena. Tada smo čuli 25 tisuća domaćih gromoglasnih glasova koji iz srca pjevaju na taktove hita “Za dobra stara vremena”. Nećemo pretjerivati, ali trenutak je neodoljivo podsjetio na zagrijavanje na Anfieldu i suglasje u neponovljivoj “You’ll never walk alone” skladbi.

