Matjaž Kek ga nije 'šljivio', bio po Sloveniji, Aziji... Sada je heroj Dinama!

Možda nije pošteno prema drugim igračima Dinama, ali nismo mogli odoljeti i Mislavu Oršiću dati najveću moguću ocjenu. Potpisnik ovih redaka 30 godina pohodi utakmice Dinama, utakmice reprezentacije, ali samo jednom kroz sve te godine jedan je igrač za svoju partiju dobio desetku, još 1990. Zvonimir Boban.

No, sad nije bio red da se škrtari, vidjeli smo mi puno hat-trickova, ali ne u Ligi prvaka, ne protiv talijanskog kluba koji je bio treći u Serie A iza Juventusa i Napolija. Stoga, Mislave, s guštom smo upisali ovu desetku. Ona je nagrada i za sve ostale tvoje suigrače koji su ti pomogli napraviti plavim navijačima ovakvu čudesnu večer u kojoj je Dinamo postigao već sada više nego u dosadašnjim Ligama prvaka, osim one dobre 1998.

Kek ga nije “šljivio”

Kada je prije godinu i pol rečeno da Mislav Oršić dolazi u Dinamu, moramo priznati da smo bili malo skeptični. Dečko koji je iz Zagreba, ali se u svom gradu nije naigrao, nije ga ‘šljivio’ ni Matjaž Kek u Rijeci pa je bio na posudbi u Sloveniji, otisnuo se na daleki istok, u Južnu Koreju i Kinu.

No, plavi su znali za njega, počeli su ga pratiti i odlučili da dovesti, platiti odštetu, a Mislav nije dvojio, Dinamo mu je bio želja i kad je dobio poziv stigao je kući. I otkako je ovdje pokazao je da je pravo pojačanje, izborio se za svoju poziciju kod Nenada Bjelice, postao udarni član za one najjače utakmice. Ovo je svakako godina Mislava Oršića, živi svoje najljepše trenutke, posto je i otac.

Orša je bio jedan od onih koji je plavom navijaču donio proljeće u Europi nakon 49 godina. Jučerašnja partija ostat će i njemu i svima nama u sjećanju, ovaj put je on na pijedestalu, potpuno zasluženom, ali kao rezultat igre cijele momčadi koja je, kao i Oršić ginula na travnjaku Maksimira i ugrabila ovu veliku pobjedu. Sad se nadamo da će nastaviti uveseljavati plavi puk u Ligi prvaka, a sigurni smo da će Oršić uvijek biti važna karika. Koja se svojim poštenim radom, skromnosti i znanjem zasluženo našla i u reprezentaciji. I tu će ubuduće imati važnu ulogu nastavi li ovako igrati, a ne sumnjamo u njega. Jer, on je jednostavno takav, od njega nećete čuti bombastične riječi, velike najave, ali kad istrči on će dati sve.

Uvijek ide maksimalno

Može i odigrati pokoju slabiju partiju, ali nikad to neće biti zato što je igrao u drugoj ili trećoj brzini. Taj dečko uvijek ide maksimalno i zato mu se sinoć vratilo. Došao je tiho u Dinamo i s ovim hat-trickom ušao u legendu. I zato, hvala Orša, hvala Neno, hvala svim plavim dečkima na ovakvoj utakmici.

>> Pogledajte kako je Dinamo svladao Atalantu