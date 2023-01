Na predstavljanje Ronalda željelo 130 tisuća navijača, klub bombastično najavljuje: Postat ćemo novi Galacticosi!

Portugalski nogometni majstor Cristiano Ronaldo (37) službeno predstavljen u utorak u Rijadu, nakon što je potpisao ugovor za saudijski Al Nassr. Saudijsku Arabiju trese "Ronaldomanija" od objave njegovog dolaska u Al Nassr. Klub je primio oko 130.000 zahtjeva navijača za ulaznicama za Ronaldovo predstavljanje na stadionu Mrsool Park.

Međutim, samo ih je 25.000 imalo sreće kupiti ulaznicu koja je stajala četiri dolara, a sav prihod će biti uplaćen u humanitarne svrhe.

Uz glavne prometnice Rijada osvanuli su transparenti "Hala (dobrodošao) Ronaldo", a navijači su stajali u ogromnim redovima kako bi kupili Al Nassrovu majicu s imenom portugalske zvijezde i njegovim kultnim brojem N.7.

Foto: MOHAMMED BENMANSOUR/REUTERS A fan holds up an Al Nassr soccer jersey with Cristiano Ronaldo's surname on the back, in Riyadh, Saudi Arabia December 31, 2022. REUTERS/Mohammed Benmansour Photo: MOHAMMED BENMANSOUR/REUTERS

"Azija nikada nije vidjela ovako nešto", izvještava dnevnik Gulf News. "Kamo god ode, plijenit će pozornost i ako samo 10% njegovih pratitelja bude zainteresirano za njegov novi klub, Saudijska liga će postati jedna od najgledanijih na svijetu."

"U Europi je moj posao završen. Osvojio sam sve, igrao sam u najvažnijim klubovima. Sjajno se osjećam, ovo nije kraj moje karijere," poručio je Ronaldo na konferenciji za novinare, dodavši kako je dobio mnogo ponuda u Europi ili Brazilu, ali da je dao "riječ “ čelnicima svog novog kluba i da želi iskoristiti “šansu” da se razvije u Aziji.

"Zahvalan sam Al Nassru, što mi je dao ovu priliku da razvijam nogomet za mlađe generacije, za žene također. Za mene je to izazov, ali se također osjećam sretnim i ponosnim," dodao je odbacivši kritike na njegov prelazak u Saudijsku Arabiju. "Ja sam jedinstven igrač, za mene je to normalno."

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS Soccer Football - Al Nassr unveil new signing Cristiano Ronaldo - Mrsool Park, Riyadh, Saudi Arabia - January 3, 2023 President of Al Nassr Musalli Al-Muammar with new signing Cristiano Ronaldo during the press conference REUTERS/Ahmed Yosri Photo: Ahmed Yosri/REUTERS

Ronaldo je za Al Nassr potpisao ugovor do lipnja 2025. godine, a nagađa se kako će zarađivati oko 200 milijuna eura po sezoni.

"Ispred mene je novi izazov u Aziji. Drago mi je što sam ovdje. Jučerašnji doček je bio fantastičan, Saudijska Arabija me sjajno dočekala," dodao je Portugalac koji u Rijad doveo veliki tim pomoćnika, pa čak i privatnu zaštitarsku tvrtku.

Nakon druženja s novinarima, Ronaldo je predstavljen i navijačima koji su ga dočekali ovacijama.

"Proslavit ćemo dolazak Ronalda, a potom nastaviti raditi na drugim pojačanjima," rekao je jedan od klupskih dužnosnika rekavši kako Al Nassr želi osnovati "nove Galacticose", referencu na Real Madrid iz 2000-ih i njegovu gomilu zvijezde, od Portugalca Luisa Figa do Engleza Davida Beckhama, preko Brazilca Ronalda i Francuza Zinédinea Zidanea.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS Soccer Football - Al Nassr unveil new signing Cristiano Ronaldo - Mrsool Park, Riyadh, Saudi Arabia - January 3, 2023 New Al Nassr signing Cristiano Ronaldo during the press conference REUTERS/Ahmed Yosri Photo: Ahmed Yosri/REUTERS

"Uskoro ćemo podržati i ostale naše klubove za kvalitetne ugovore s međunarodnim zvijezdama," istaknuo je Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministar sporta zemlje.

Dolazak Ronalda pozdravio je i trener Al Nassra Rudi Garcija.

"Potpisivanje ugovora s igračem veličine Cristiana Ronalda je izvanredno i doprinosi razvoju saudijskog nogometa", rekao je Garcia, koji je prethodno vodio Lille, Romu, Marseille i Lyon.

Foto: Ahmed Yosri/REUTERS Soccer Football - Al Nassr unveil new signing Cristiano Ronaldo - Mrsool Park, Riyadh, Saudi Arabia - January 3, 2023 Al Nassr coach Rudi Garcia and new signing Cristiano Ronaldo during the press conference REUTERS/Ahmed Yosri Photo: Ahmed Yosri/REUTERS

"Zadovoljni smo njegovim dolaskom. Nadam se da će uživati igrajući za Al Nassr i zabaviti navijače," dodao je francuski stručnjak.

Ronaldo je daleko najveća zvijezda koja je stigla u Saudijsku Arabiju, iako su i drugi nogometni majstori uključujući Georgea Weaha, Pepa Guardiolu i Xavija, također igrali u ovoj zemlji.

Deveterostruki prvak saudijske lige, nazvao je Ronaldov potpis "više od povijesti u nastajanju", tvrdeći da će on inspirirati ostatak lige, pa čak i državu.

Manchester United je raskinuo Ronaldov ugovor tijekom Svjetskog prvenstva nakon njegovog eksplozivnog intervjua u kojem je rekao da se osjeća "izdanim" od strane kluba i da nema poštovanja prema treneru Eriku ten Hagu.

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

Ronaldo je osvojio pet naslova Lige prvaka, naslov prvaka u Italiji s Juventusom, u Španjolskoj s Real Madridom i u Engleskoj s Unitedom.

Također, je najbolji strijelac u povijesti Lige prvaka i reprezentacije Portugala s kojom je osvojio Euro 2016.

U Kataru je postao prvi igrač u povijesti koji je zabio gol na pet svjetskih prvenstava.