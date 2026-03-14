POJAVILA SE OPCIJA

Na Poljud stiže poznato nogometno ime? Kuloari bruje o novom rješenju u Hajduku

Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama
14.03.2026.
u 17:47

Nakon što je Goran Vučević dogovorio sporazumni raskid ugovora, uprava Hajduka intenzivno traga za novim sportskim direktorom. Čini se da je potrazi došao kraj, a kao najozbiljnije ime isplivao je Marinko Jurendić, 48-godišnji stručnjak s bogatim iskustvom rada u Švicarskoj i Njemačkoj

Oko mjesec dana nakon što je Goran Vučević nakon manje od godinu dana na funkciji dogovorio sporazumni raskid ugovora, potraga za njegovim nasljednikom na Poljudu ulazi u završnu fazu. Predsjednik uprave Ivan Bilić tada je kao razlog odlaska naveo nemogućnost ispunjenja "određenih dogovora i jamstava", prvenstveno financijske prirode, no Vučević je pristao ostati na dužnosti dok se ne pronađe adekvatna zamjena. Čini se kako je taj trenutak blizu, a kuloari sve glasnije bruje o jednom imenu koje se uklapa u profil "stranca" o kojem se nagađalo u medijima.

Kako doznaje Germanijak, riječ je o Marinku Jurendiću, četrdesetosmogodišnjem Hrvatu rođenom u Gradačcu koji uz hrvatsko posjeduje i švicarsko državljanstvo. Upravo je u Švicarskoj proveo cijelu igračku karijeru, nastupajući za klubove poput Luzerna, Winterthura i Thuna. Već pred kraj igračkih dana počeo se baviti stručnim radom, prvo u Luzernu, a zatim i u Švicarskom nogometnom savezu. Kasnije je iskustvo skupljao kao menadžer u Krinesu i Aarauu, gradeći temelje za iskorak na najvišu razinu.

Taj iskorak dogodio se 2020. godine kada preuzima funkciju sportskog direktora FC Züricha, na kojoj se zadržao tri uspješne sezone. U kolovozu 2023. godine uslijedio je poziv iz Bundeslige i prelazak u Augsburg, gdje je također obnašao dužnost sportskog direktora. S njemačkim prvoligašem rastao se u svibnju prošle godine i od tada je bez angažmana, što ga čini idealnim i dostupnim kandidatom za užarenu klupu splitskog kluba.

Iako je karijeru gradio u inozemstvu, Jurendić je dobro upoznat s prilikama u hrvatskom nogometu. Za vrijeme njegova mandata u Augsburg su stigla dva hrvatska reprezentativca, Kristijan Jakić i Nediljko Labrović. Zanimljivo, upravo je Jurendić bio taj koji je, zajedno sa svojim nasljednikom, u nekoliko navrata odbijao ponude Dinama za napadača Diona Drenu Belju, pokazavši tako čvrst pregovarački stav koji se na Poljudu priželjkuje.

Novi sportski direktor, tko god on bio, na stolu će zateći niz otvorenih pitanja. Jedan od prvih zadataka bit će odluka o sudbini trenera Gonzala Garcije, koji unatoč izostanku borbe za trofeje trenutno ima podršku uprave. Uz to, morat će riješiti statuse i ugovore klupskih "senatora" poput Melnjaka, Kalika i Dialla, ali i osjetljiva pitanja vezana uz zvijezde momčadi. Status Marka Livaje, navodno nezadovoljnog minutažom, te budućnost Ante Rebića bit će prioriteti koje će trebati rješavati u hodu.
UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Atletico Madrid v Tottenham Hotspur
Kriza među Spursima

Igor Tudor odbacio glasine: Ma to su gluposti, igrači su uz mene, vjeruju mi

Igor Tudor upozorio je u razgovoru za Sky da dolazak novog trenera u Tottenham ne može preko noći riješiti ogromne probleme s kojima se klub suočava. Pritisak na njega pojačao se nakon poraza 5:2 od Atlético Madrida u Ligi prvaka, a klub je pod njegovim vodstvom zabilježio četiri uzastopna poraza na početku mandata, kao i šest uzastopnih poraza u svim natjecanjima, što je klupski rekord. Spursi, koji su pali na 16. mjesto Premier lige, sad su samo bod iznad zone ispadanja.

