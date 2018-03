Musa: Ove sezone imamo najviše izgleda

Košarkaši Cedevite zaigrat će večeras u Podgorici (21 sat) svoj šesti polufinale regionalne lige. U pet dosadašnjih prigoda samo jednom nisu prošli u finale, a dogodilo se to prije dvije godine kada su se u završna četiri sastava namjerili na kasnijeg prvaka i euroligaša Crvenu zvezdu.

Upravo će cedevitaši u naredna dva ili tri susreta biti prepreka košarkašima Budućnosti da prođu u svoj prvi finale regionalne lige. Đetići su dosad također nastupili u pet polufinala i niti jednom nisu zaigrali u velikom finalu.

Četiri puta su ih u tome ometali srpski klubovi, a jednom upravo Cedevita. Bilo je to prije tri sezone kada je Cedevitu vodio Jasmin Repeša i kada su Zagrepčani na koncu preokrenuli 0-2 u 3-2 i otišli u finale kojeg pak nikad nisu osvojili.

A to im nije pošlo za rukom u četiri navrata. Jednom protiv Makabija, jednom protiv Cibone i dvaput protiv Crvene zvezde. I danas, cedevitaše najviše boli poraz u beogradskom finalu protiv gradskog rivala Cibone, no to je bila posljednja sezona kada se igrao format Final Foura.

Je li konačno stigla ta sezona ostvarenja najveće sportske želje ovog mladog kluba i njegova košarkom zaluđenog glavnog sponzora?

- Meni se čini da baš u ovom doigravanju imamo najviše izgleda u tri posljednje sezone. Zvezda mi se čini ranjivijom nego prije - ističe Džanan Musa, 18-godišnji mladac koji je proglašen za najboljeg mladog igrača ABA lige.

A njegova je velika želja da s Cedevitom osvoji naslov prvaka regionalne lige prije no što iz hrvatskog prvaka ode trbuhom za kruhom.

- Velika mi je želja da Cedevita razbije tu svojevrsnu kletvu još dok sam ja tu. Ja sam odlučio da ću ove godine izaći na NBA draft, no to ne znači da moram napustiti Cedevitu već ovo ljeto.

Osvojiti krunu regionalnog prvaka s Cedevitom silno bi volio i bivši reprezentativac Damir Markota, bivši reprezentativac, igrač pristigao tijekom sezone:

- Ja nema potrebu da klubu dokažem da su napravili dobar potez kada su mene angažirali, ali imam potrebu da sebi dokažem da mogu igrati dobro na ovoj razini. Moramo pokušati preoteti Budućnosti prednost domaćeg terena, a sveukupno mi se čini da smo iskusniji, da imamo više oružja i da smo na svim pozicijama opasniji. Činjenica je da Podgoričani ove sezone nisu izgubili kod kuće niti jednu regionalnu utakmicu, no to je i nešto što njima može stvarati dodatni pritisak. Uostalom, mi stariji igrači prošli smo puno teža gostovanja od ovoga u Podgorici. Kada smo svježi i zdravi, a to je sada slučaj, mi smo nezgodna momčad za svakoga i tada nema veze gdje igramo.

Nekako tako razmišlja i Cedevitin trener Jure Zdovc koji od svih kikseva (Igokea, Cibona, Olimpija) najviše žali za onim u njegovu gradu stanovanja Ljubljani. Jer, da toga nije bilo prva polufinalna utakmica igrala bi se u Zagrebu, baš kao i moguća treća.

- Brzo se zaboravlja u kojem smo ritmu mi tada igrali, a igrali smo tri utakmice tjedno, no tada smo protiv Olimpije izgubili već dobiveni susret. Istina je da ćemo, bude li se igrala treća, mi imati jedno putovanje više, no to ne treba ništa značiti jer riječ je o prilično izjednačenim ekipama među kojima će presuditi obrana. Zapravo, za ishod ovog polufinala bit će bitna dnevna forma, ali i sudački kriterij za kojeg bih volio da bude jednak za obje momčadi. A naša je zadaća spriječiti serije njihovih igrača poput Gordića, Ivanovića i Gibsona koji su u stanju promijeniti tijek utakmice.

U ovoj velikoj taktičkoj partiji između trenera Zdovca i Džikića, vrlo važna figura bit će BIH reprezentativac Nemanja Gordić, igrač Cedevite baš te sezone kada je Cedevita dobila majstoricu u Podgorici. S obzirom da je Gordić uvršten u najbolju petorku sezone u ligi to samo pojačava naš dojam da ga se Cedevita svojedobno olako odrekla.

A Gorda se nakon toga samo vratio u klub u kojem se igrački i afirmirao i koji funkcionira na sličan način poput Cedevite. Naime, i Budućnost ima svog Emila Tedeschog odnosno Dragana Bokana, jednod od najbogatijih Crnogoraca, vlasnika tvrtke slične Atlantic Grupi.